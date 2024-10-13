Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Синоптики объявили І уровень опасности во многих областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: pexels

Погода в Украине 14 октября будет холодной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в восточных, западных, Житомирской и Винницкой областях. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В этих регионах объявлен І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет прохладно - максимум 11 градусов тепла. Практически по всей территории Украины будет дождливая погода.

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14 октября немного потеплеет на территории южных и центральных областей. Там температура воздуха повысится до 12-18 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: ventusky

Погода 14 октября

В Украине 14 октября будет переменная облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины.

Ветер в этот день будет юго-восточный и западный со скоростью 7-12 м/с. В восточных, западных, Житомирской и Винницкой областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге страны ночью 7-12°, днем 14-19°. На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 14 октября в Украине будет дождливым. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+25 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: meteoprog

Погода 14 октября в Киеве

В Киеве 14 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди.

В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 3-8°, днем 8-13°; в Киеве ночью 6-8°, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроют заморозки -3 градуса - стало известно, в каких областях будет резкое похолодание. Дожди в Украине будут лишь в первой половине недели, далее они прекратятся, но температурный фон будет на очень низком уровне.

Также сообщалось, что будут дождь, ветер и даже снег - синоптики предупредили украинцев об изменении погоды. Синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в нескольких областях Украины.

Напомним, стало известно о магнитных бурях на выходные, 12-13 октября. Буря может иметь заметное влияние на технику и здоровье чувствительных людей.

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