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Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

Ангелина Подвысоцкая
13 октября 2024, 23:37
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Украина до сих пор находится под атакой невероятно сильной магнитной бури.
магнитная буря
Украину скоро атакуют новые магнитные бури / фото: pexels

В Украине очень сильно затягивается сильная магнитная буря. Совсем скоро страну атакуют еще две бури. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну еще 2 октября. Тогда она врезала с 4-балльной мощностью. На следующий день она внезапно выросла до почти 8-ми баллов. На таком же уровне она продлилась целых 6 дней. 9-10 октября буря усилилась до 8-ми баллов, а 11 октября стала максимальной - 9-балльной.

После этого сила бури стала уменьшаться. 12-13 октября мощность магнитной бури остановилась на отметке 6 баллов. Ожидается, что 14-15 октября буря станет 4-балльной, после чего опустится до минимума.

видео дня

Новая магнитная буря атакует страну 22 октября и ударит с мощностью почти 5 баллов. После этого в страну ворвется еще одна буря и произойдет это 26 октября. Её сила будет такой же.

магнитная буря
Украину скоро атакуют новые магнитные бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки класса С. Сообщается, что 14 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 38 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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