Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

Погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и без осадков. Впрочем, как предупредила синоптик Наталья Диденко в Telegram, несмотря на потепление прогнозируется туман.
"Северо-западный ветер сменится на юго-западный и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга", - пояснила она.
В большинстве областей Украины температура воздуха с понедельника, 21 октября, повысится до +14+18 градусов днем. При этом ночью все еще ожидаются периодические заморозки, вероятность которых уменьшится в середине следующей недели.
В Киеве в течение нескольких дней, начиная с 21 октября, из-за антициклона осадков не ожидается. Температура воздуха в понедельник ночью будет достигать 0+3 градусов. Начиная со вторника, 22 октября, ночи в столице будут более теплые - температура будет колебаться от +3 до +6 градусов.
Днем в Киеве ожидается +12+14 градусов 21 октября, а 22 и 23 октября потеплеет до +16 градусов. В последние рабочие дни следующей недели, четверг и пятницу, ожидается +11+14 градусов.
Синоптик Диденко предупредила, что бездождевая погода продержится в Украине относительно недолго - уже с 28 октября ожидаются ближайшие осадки.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, что 20 октября во многих областях синоптики объявили I и II уровни опасности из-за сильных заморозков до -5 градусов. Об опасности предупреждают в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Накануне пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украине со вторника, 22 октября, ожидается повышение температуры. "Бабье лето" продлится несколько дней.
Ранее Птуха прогнозировала, что в начале ноября может сформироваться циклон, который принесет дождь, местами с мокрым снегом.
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