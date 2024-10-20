Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

Украину накрыл антициклон, ожидается повышенное атмосферное давление.

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На следующей неделе в Украине прогнозируют теплую и бездождевую погоду / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и без осадков. Впрочем, как предупредила синоптик Наталья Диденко в Telegram, несмотря на потепление прогнозируется туман.

"Северо-западный ветер сменится на юго-западный и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга", - пояснила она.

Погода в Украине 21 октября / meteoprog

В большинстве областей Украины температура воздуха с понедельника, 21 октября, повысится до +14+18 градусов днем. При этом ночью все еще ожидаются периодические заморозки, вероятность которых уменьшится в середине следующей недели.

видео дня

В Киеве в течение нескольких дней, начиная с 21 октября, из-за антициклона осадков не ожидается. Температура воздуха в понедельник ночью будет достигать 0+3 градусов. Начиная со вторника, 22 октября, ночи в столице будут более теплые - температура будет колебаться от +3 до +6 градусов.

Днем в Киеве ожидается +12+14 градусов 21 октября, а 22 и 23 октября потеплеет до +16 градусов. В последние рабочие дни следующей недели, четверг и пятницу, ожидается +11+14 градусов.

Погода в Киеве 21 октября / meteoprog

Синоптик Диденко предупредила, что бездождевая погода продержится в Украине относительно недолго - уже с 28 октября ожидаются ближайшие осадки.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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Напомним, что 20 октября во многих областях синоптики объявили I и II уровни опасности из-за сильных заморозков до -5 градусов. Об опасности предупреждают в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Накануне пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украине со вторника, 22 октября, ожидается повышение температуры. "Бабье лето" продлится несколько дней.

Ранее Птуха прогнозировала, что в начале ноября может сформироваться циклон, который принесет дождь, местами с мокрым снегом.

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