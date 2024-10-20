Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

Анна Косик
20 октября 2024, 14:19
200
Украину накрыл антициклон, ожидается повышенное атмосферное давление.
Осень, солнце
На следующей неделе в Украине прогнозируют теплую и бездождевую погоду / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет солнечной и без осадков. Впрочем, как предупредила синоптик Наталья Диденко в Telegram, несмотря на потепление прогнозируется туман.

"Северо-западный ветер сменится на юго-западный и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга", - пояснила она.

Погода на 21 октября
Погода в Украине 21 октября / meteoprog

В большинстве областей Украины температура воздуха с понедельника, 21 октября, повысится до +14+18 градусов днем. При этом ночью все еще ожидаются периодические заморозки, вероятность которых уменьшится в середине следующей недели.

видео дня

В Киеве в течение нескольких дней, начиная с 21 октября, из-за антициклона осадков не ожидается. Температура воздуха в понедельник ночью будет достигать 0+3 градусов. Начиная со вторника, 22 октября, ночи в столице будут более теплые - температура будет колебаться от +3 до +6 градусов.

Днем в Киеве ожидается +12+14 градусов 21 октября, а 22 и 23 октября потеплеет до +16 градусов. В последние рабочие дни следующей недели, четверг и пятницу, ожидается +11+14 градусов.

Погода в Киеве 21 октября
Погода в Киеве 21 октября / meteoprog

Синоптик Диденко предупредила, что бездождевая погода продержится в Украине относительно недолго - уже с 28 октября ожидаются ближайшие осадки.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, что 20 октября во многих областях синоптики объявили I и II уровни опасности из-за сильных заморозков до -5 градусов. Об опасности предупреждают в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Накануне пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украине со вторника, 22 октября, ожидается повышение температуры. "Бабье лето" продлится несколько дней.

Ранее Птуха прогнозировала, что в начале ноября может сформироваться циклон, который принесет дождь, местами с мокрым снегом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода Киев погода завтра
Реклама

Главное за день

Ещё
К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ

К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ

14:26Мир
Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

14:19Синоптик
Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

13:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

Последние новости

14:42

Завод с КАБами - это еще не все: раскрыты подробности ночной атаки Украины на Россию

14:26

К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ

14:19

Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

13:54

Приостановление бронирования в "Дії": депутат объяснил, что случилось

13:48

Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
13:40

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: кого ждет сюрприз

13:39

Смущает многих водителей: что означает индикатор "EPC" на панели авто

13:31

Как выглядит самая маленькая дочь 64-летнего Тигипко - четырехмесячная ЮлианнаВидео

13:09

Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

Реклама
12:47

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 октября: Раку - неожиданная помощь, Рыбам - облегчение

12:39

У россиян все пошло не по плану: Жмайло оценил ситуацию на горячих участках фронта

12:36

Ночная атака дронов на взрывной завод в России: раскрыты новые детали

12:25

"Подскочит" ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться

12:12

Умер участник группы Вопли Видоплясова: "Надеемся, он уже в лучшем мире"

11:59

Космические цены на продукты: популярные овощи "взлетят" в стоимости уже в ноябре

11:40

В "Дії" приостановили бронирование: детали

11:30

РФ атаковала Украину "Шахедами" и "Искандерами": что удалось сбить ПВО

11:13

Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP

10:52

Бои на Харьковщине: известно, возможно ли обострение на еще одном направлении

10:15

Украинские десантники уничтожили подразделение "элитных" российских морпехов на Курщине

Реклама
10:09

После удара РФ по энергообъекту: более 37 тысяч украинцев остались без света

10:00

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября

09:57

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: кому октябрь принесет деньги

09:42

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: Тельцы решат проблемы, Рыбам - расходы

09:30

РФ вынуждена чаще соглашаться на обмены военнопленными: названа причина

09:27

Сырский принял решение по операции в Курской области: детали от главкома

08:53

Серьезный удар по логистике врага возле Крыма: партизаны провели успешную диверсию

08:34

Оккупанты атаковали Киев несколькими волнами: какая ситуация в столице

07:52

В РФ была "громкая" ночь: дроны атаковали важный завод - деталиВидео

07:10

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

06:16

Выбор между полонизацией и моджахедизацией Украинымнение

05:55

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

05:55

Гороскоп на завтра 21 октября: Девам - шокирующая информация, Рыбам - волна успеха

05:10

"У нас мало сил": появился тревожный прогноз насчет нового наступления РФВидео

04:36

Этикет в транспорте: какие правила надо соблюдать и что делать неприличноВидео

03:30

Почему говорить "ярмарка" - неправильно: какой ошибки нужно избегатьВидео

02:30

"Угроза для Харькова": оккупанты, вероятно, получили новое задание - Жмайло

19 октября, суббота
23:42

Россия массированно атакует Украину: во многих городах гремят взрывы

23:30

Россияне постоянно усиливаются: эксперт раскрыл, когда может закончиться наступление РФЭксклюзив

23:23

Шесть стран немедленно усилят ПВО: Украина подписала важное соглашение с Германией

Реклама
22:29

В Китае готовятся к войне: Си Цзиньпин выдал важное заявление для военных

21:58

Лед тронулся: США готовы пригласить Украину в НАТО - Le Monde

21:39

"Сергея Шойгу не существует": в Сети всплыло давнее видео экс-министра обороны РФ

20:59

"Я освобождал Киев, пока вся власть здрыснула": соцсети возмутило заявление ПорошенкоФото

20:22

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

19:30

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

19:18

Новая попытка в обновленной обертке: о сути Плана победымнение

19:05

ВСУ удалось провести успешные контратаки на Харьковщине: генерал выдал важное заявление

19:02

Россия дважды ударила по центру Запорожья: повреждены здания, есть пострадавшиеФото

18:53

"Город будут стирать с лица земли": названо направление нового штурма РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять