В Украину мчится похолодание: синоптик рассказала, когда ждать первый снег

В начале ноября может сформироваться циклон, который принесет дождь, местами с мокрым снегом. Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По ее словам, первый снег (если не принимать во внимание выпадение снега на высокогорье Карпат ранее) может появиться в Украине в виде смешанных осадков.
"Действительно может на территории Украины образоваться циклон. И он может уже принести осадки, по крайней мере смешанной фазы. То есть дождь, местами с мокрым снегом", - объяснила Птуха.видео дня
В то же время Наталья Птуха отметила, что осень еще, возможно, будет о себе напоминать.
"Видим что сезоны сейчас, в условиях изменения климата - это такой дисбаланс в климатической системе", - рассказала спикер.
По ее словам, вполне вероятно, что и этот сезон (большинство месяцев холодного периода), будет характеризоваться несколько выше климатической нормы показателями среднемесячной температуры - на 1,5-2 градуса.
"Общая тенденция к потеплению абсолютно не исключает заливов холода, арктического воздуха. Потому что всегда подчеркиваю: мы - сезонная страна. Эти заливы холода могут быть. Просто их продолжительность в последние годы все больше сокращается", - подчеркнула спикер УкрГМЦ.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха - синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине в пятницу, 18 октября, будет с заморозками. Минусовые температуры будут практически везде, кроме востока и юго-востока.
При этом синоптик добавила, что скоро в Украине будет потепление. Температура воздуха начнет расти с понедельника, 21 октября - она поднимется до +12...+17 градусов.
Погода в Украине в выходные, 19 и 20 октября, будет преимущественно холодной и облачной. В большинстве областей осадков не ожидается, но в восточной и южной части нашего государства будут дожди, местами умеренные.
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