Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

Причиной изменения погоды станет визит в Украину атмосферного фронта.

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Резкое похолодание и дожди накроют отдельные регионы / фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 12 октября и в воскресенье 13 октября резко изменится. Часть регионов накроют дожди и похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Погода в Украине 12 октября / meteoprog

Во многих центральных, северных и западных областях Украины температура воздуха 12 октября составит +10+15 градусов в течение дня. На востоке и в Днепропетровской области будет несколько теплее, +19+23 градуса, однако уже на следующий день и туда нагрянет холод.

Кроме похолодания Диденко прогнозирует сильные дожди в северных и центральных областях, а также в Одесской и Херсонской областях. Осадки в западных регионах не предвидятся, только остатки дождя в Карпатах.

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Относительно погоды в столице 12 октября Диденко отметила, что киевлянам следует готовиться к резкому снижению температуры до +10+12 градусов, а также ветреной погоде и сильному дождю утром и ночью.

Погода в Киеве 12 октября / meteoprog

Кто такая Наталья Диденко? Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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Напомним, что с 12-13 октября в Украину начнет возвращаться похолодание. Синоптики объявили I и II уровень опасности из-за заморозков 0-3°. Об опасности предупреждают жителей Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Накануне в Киеве зафиксировали метеорологический рекорд. В столице выпало рекордное количество осадков. 6 октября выпало 30,6 мм осадков, что значительно превышает предыдущий рекорд 1970 года для этого же дня.

Ранее сообщалось, что с приходом октября погода в Украине значительно испортилась - практически по всей стране упала температура воздуха и метеорологическое лето закончилось.

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