Ударит похолодание и будут дожди: стала известна дата ухудшения погоды

Погода в Украине скоро станет намного холоднее и влажнее. С субботы, 12 октября, в нашем государстве станет больше дождей, а температура воздуха начнет опускаться.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что тепла будет становиться все меньше и меньше.
"С 12 октября будет больше дождей и значительно меньше теплой погоды", - отметила синоптик.
Погода в Украине 10 октября
В четверг, 10 октября, в нашем государстве почти не будет осадков. Дожди с грозой будут идти лишь локально в Крыму и на Херсонщине, рассказала Диденко.
"Украина завтра будет принадлежать сухой комфортной воздушной массе. Осадки повсюду маловероятны, разве что в Крыму и на Херсонщине пройдет локальный дождь с грозой. А максимальная температура воздуха в Украине составит +18...+24 градуса", - сообщила синоптик.
В Киеве 10 октября также будет без дождя, температура воздуха будет держаться на уровне +20 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее стало известно, когда в Украину вернутся сильные ливни и стужа. Синоптики рассказали, что потепление будет коротким.
Также ранее сообщалось, что в Украину ворвутся дожди и осенний холод - синоптик назвала дату. В конце недели новый атмосферный фронт принесет в Украину дожди.
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