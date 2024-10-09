Ударит похолодание и будут дожди: стала известна дата ухудшения погоды

Скоро в Украине будет больше дождей и значительно меньше теплой погоды - синоптик сказала, когда начнется существенное похолодание.

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Погода в Украине - ударит похолодание и будут дожди/ УНИАН

Погода в Украине скоро станет намного холоднее и влажнее. С субботы, 12 октября, в нашем государстве станет больше дождей, а температура воздуха начнет опускаться.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что тепла будет становиться все меньше и меньше.

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"С 12 октября будет больше дождей и значительно меньше теплой погоды", - отметила синоптик.

Погода в Украине 10 октября

В четверг, 10 октября, в нашем государстве почти не будет осадков. Дожди с грозой будут идти лишь локально в Крыму и на Херсонщине, рассказала Диденко.

"Украина завтра будет принадлежать сухой комфортной воздушной массе. Осадки повсюду маловероятны, разве что в Крыму и на Херсонщине пройдет локальный дождь с грозой. А максимальная температура воздуха в Украине составит +18...+24 градуса", - сообщила синоптик.

В Киеве 10 октября также будет без дождя, температура воздуха будет держаться на уровне +20 градусов.

Погода в Украине 10 октября/ windy.com

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее стало известно, когда в Украину вернутся сильные ливни и стужа. Синоптики рассказали, что потепление будет коротким.

Также ранее сообщалось, что в Украину ворвутся дожди и осенний холод - синоптик назвала дату. В конце недели новый атмосферный фронт принесет в Украину дожди.

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