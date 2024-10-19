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Осталось несколько дней: скоро страну атакует почти 5-балльная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
19 октября 2024, 06:30
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За последние сутки на Солнце произошло 9 вспышек.
магнитная буря
Украину скоро атакует новая магнитная буря / фото: pixabay

Украину атаковала магнитная буря. Ожидается, что совсем скоро ворвется еще одна буря. Об этом сообщает meteoagent.

16 октября магнитная буря достигла почти 7-ми баллов, после чего пошла на спад. 18 октября она стала 4-балльной.

На таком же уровне буря продержится 4 дня, а 22 октября станет 3-балльной.

видео дня

Ожидается, что новая магнитная буря ворвется в страну уже 25 октября. Она ударит сразу с 4-балльной мощностью. После этого сила бури снизится до трех баллов.

магнитная буря
Украину скоро атакует новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С. Сообщается, что 19 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 40 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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