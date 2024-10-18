Почти всю Украину скуют морозы: когда ждать потепления

Синоптики предупреждают о том, что 19 октября будет сильный туман во многих областях.

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Прогноз погоды в Украине на 19 октября / фото: pexels

Погода в Украине 19 октября будет морозной, также будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине ожидаются дожди в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму. В западных областях будет сильный туман - 300-500 метров. Ночью ожидаются заморозки почти повсеместно. Очень холодно будет на востоке и в некоторых южных областях. С понедельника, 21 октября, по всей Украине будет потепление. Температура воздуха опустится до +17 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 19 октября / фото: ventusky

Погода 19 октября

В Украине 19 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь в юго-восточных областях. В западных, Житомирской, Винницкой областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°, на остальной территории температура 1-6° тепла; днем в Украине 7-12°, на Закарпатье 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 19 октября в Украине будет морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +6...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +4...+6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 октября / фото: meteoprog

Погода 19 октября в Киеве

В Киеве 19 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-5°, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью заморозки в воздухе 0-2°, днем около 10° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

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