Какими будут магнитные бури на выходные: ожидать ли украинцам геомагнитный шторм

Какими будут новые вспышки на Солнце 19-20 октября.

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Магнитные бури на 19-20 октября / Фото: Википедия

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-20 октября 2024 года обнародовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури оцениваются по К-индексу, который измеряет силу от 2 до 9. Чем выше показатель, тем интенсивнее бури и их влияние на людей и технику.

В субботу, 19 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным колебаниям. Однако утром возможна небольшая магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень).

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В воскресенье, 20 октября, магнитных бурь не прогнозируется, хотя в первой половине дня возможны незначительные волнения.

Стоит помнить, что прогнозы могут меняться, поскольку данные обновляются каждые три часа.

Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как облегчить влияние магнитных бурь на человека?

Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать влияние магнитных бурь на ваше здоровье и самочувствие.

Здоровый сон и отдых - во время магнитных бурь важно достаточно отдыхать и соблюдать режим сна. Это поможет организму лучше справляться со стрессом. Контроль давления - людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит регулярно проверять артериальное давление и принимать соответствующие препараты, если их назначил врач. Правильное питание - во время магнитных бурь желательно избегать тяжелой пищи, кофе, алкоголя и соленой пищи. Употребляйте больше фруктов, овощей и пейте достаточно воды. Физическая активность - умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе или легкая зарядка могут помочь улучшить кровообращение и уменьшить негативное влияние бури. Успокаивающие средства - повышенная раздражительность и стресс - частые спутники магнитных бурь. Прием успокаивающих чаев, таких как мелисса, ромашка или мята, может помочь уменьшить напряжение. Избегание стресса - минимизируйте стрессовые ситуации, поскольку магнитные бури могут усиливать эмоциональное напряжение. Практики релаксации и медитация помогут поддерживать душевный баланс. Пребывание в помещении - во время самых интенсивных магнитных бурь лучше оставаться дома или в закрытых помещениях, избегать длительного пребывания на открытом пространстве.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Прогноз погоды в Украине - что известно

Главред рассказывал, в каких областях Украины ухудшится погода. Отмечается, что часть областей накроют дожди.

Укргидрометцентр также отметил, до каких градусов опустится температура воздуха. Синоптики объявили II уровень опасности из-за сильных заморозков.

Как известно, синоптик назвала дату улучшения погоды. Температура воздуха начнет расти с понедельника, 21 октября - она поднимется до +12...+17 градусов.

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