Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Ангелина Подвысоцкая
17 октября 2024, 03:05
24
Ожидается, что 17 октября на Солнце могут произойти новые вспышки.
магнитная буря, солнце
В Украине бушует магнитная буря / фото: pexels

Украина находится под влиянием сильной магнитная буря. Она ворвалась в страну сразу после затяжной и невероятной сильной бури. Об этом сообщает meteoagent.

13 октября магнитная буря снизилась до 4-х баллов. Ожидалось, что после этого она пойдет на спад. Однако уже на следующий день буря стала сильнее - почти 7 баллов.

15 октября мощность магнитной бури снизилась до 5-ти баллов, а 16-17 октября - 4-х баллов.

видео дня

Новая магнитная буря атакует страну 22 октября и ударит с мощностью почти 5 баллов. После этого в страну ворвется еще одна буря и произойдет это 26 октября. Её сила будет такой же.

магнитная буря
В Украине бушует магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 14 вспышек класса С и М. Сообщается, что 17 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 51 солнечное пятно.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

Ещё
Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

03:05Синоптик
"Подходим к новой фазе": в МИД заявили об "огромной угрозе" из-за войск КНДР

"Подходим к новой фазе": в МИД заявили об "огромной угрозе" из-за войск КНДР

23:59Украина
В Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины

В Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины

22:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумф

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумф

Уже догнал маму по росту: Алла Пугачева засветилась на прогулке с сыном на Кипре

Уже догнал маму по росту: Алла Пугачева засветилась на прогулке с сыном на Кипре

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

Виктор Павлик назвал новую молодую фаворитку

Виктор Павлик назвал новую молодую фаворитку

Последние новости

04:05

Чай в молоко или молоко в чай: как делать правильно согласно этикету

03:31

"Позиция США очевидна": что изменит для Украины встреча "Рамштайн" - Клочок

03:05

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

02:30

Будет храниться до 2 месяцев: как правильно заморозить хлеб

01:30

"Неправильно, неактуально": Позитив высказался про иностранное творчество Каменских

Формат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - КлочокФормат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - Клочок
01:00

Только самый внимательный найдет осьминога: супер-головоломка на сообразительность

00:06

Будущая жена Венсана Касселя показала беременный живот

16 октября, среда
23:59

"Подходим к новой фазе": в МИД заявили об "огромной угрозе" из-за войск КНДР

23:10

Валерий Залужный показал, как греется в компании жены

Реклама
23:01

"Мерзко, противно": путинист Григорий Лепс устроил разборки и набросился на фанатку на концерте

22:49

"Процессы продолжаются": Клочок заинтриговал подробностями создания единой армии ЕС

22:40

Присоединился к поклонникам: Святослав Вакарчук удивил поступком

22:35

"Извините, на это надо вооружение": Киричевский - об одном из пунктов плана Зеленского

22:35

В Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины

22:11

После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

22:04

Цены на бензин "заморозились": какая стоимость на АЗС теперь

22:03

Веру Брежневу "застукали" с загадочным мужчиной на фоне слухов про новый роман - фото

22:01

Почему у африканцев темный цвет кожи, но белые ладони и пятки

21:43

Жил в полной темноте: СМИ сообщили о слепоте популярного российского певца

21:37

Роскошный и элегантный образ: Андре Тан назвал самый модный цвет сезонаВидео

Реклама
21:25

"Это конкретные вещи": Подоляк раскрыл, о чем говорится в тайных пунктах плана победы

21:05

План победы Зеленского. Удастся ли его воплотить и выиграть войну

20:58

Почему облака не падают на землю, хоть и весят по несколько тонн

20:44

Байден объявил о новой помощи США на $425 миллионов: детали звонка к Зеленскому

20:39

Оверсайз и российские модели: в США с размахом прошел показ Victoria’s SecretВидео

20:37

Справятся не все водители: в каком порядке разъедутся автомобили - тест по ПДДВидео

20:30

Популярный блогер рассказал про роман с Анной Тринчер и предательство певицы

20:24

Формат встречи изменили: в Белом доме раскрыли, когда состоится "Рамштайн"

20:13

Россия накапливает ракеты для массированной атаки на Украину: все подробности

19:51

Выпустили восемь пуль: под Москвой застрелили спецназовца ГРУ, который воевал в Украине

19:40

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

19:27

РФ готовит удары по ядерным объектам Украины: глава МИД сделал важное заявление

19:10

План победы Зеленского: что надо знатьмнение

18:51

Накрыло "кассетками": HIMARS ударил по полигону с россиянами, много "двухсотых"

18:49

"C МСМК превратился в инвалида": Узелков рассказал о своем состоянии

18:39

Путь Украины в НАТО необратим: Рютте сделал четкое заявление о плане победы

18:36

Известный музыкант расстался с девушкой через день после публичного заявления про роман

18:23

Глава МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам: названы имена

18:07

Приглашение Украины в НАТО: в США обсудили возможность вступления

17:41

Бронирование после аудита Кабмина может претерпеть серьезные изменения: все подробности

Реклама
17:34

"Оккупанты взяли Селидово в полуокружение": в ВСУ прокомментировали слухи

17:28

500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)

17:27

Австралия подарит Украине почти полсотни танков Abrams M1A1 - ABC News

17:27

Зеленский рассказал о сроках приглашения в НАТО: в УП узнали детали

17:21

Жуткая тайна СССР: секретные ядерные взрывы на территории УкраиныВидео

17:18

Хотят взять город в "клещи": оккупанты имеют новую приоритетную цель на фронте

17:04

"Сливал" врагу данные и поддерживал РФ: СБУ задержали сотрудника "Укрэнерго"

16:32

Пылает 800 квадратных метров: на военном аэродроме в Подмосковье вспыхнул пожарВидео

16:22

Доллар снова "растет": какой курс ждет украинцев

16:09

Приглашение Украины в НАТО: названы сценарий и сроки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять