Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Ожидается, что 17 октября на Солнце могут произойти новые вспышки.

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В Украине бушует магнитная буря / фото: pexels

Украина находится под влиянием сильной магнитная буря. Она ворвалась в страну сразу после затяжной и невероятной сильной бури. Об этом сообщает meteoagent.

13 октября магнитная буря снизилась до 4-х баллов. Ожидалось, что после этого она пойдет на спад. Однако уже на следующий день буря стала сильнее - почти 7 баллов.

15 октября мощность магнитной бури снизилась до 5-ти баллов, а 16-17 октября - 4-х баллов.

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Новая магнитная буря атакует страну 22 октября и ударит с мощностью почти 5 баллов. После этого в страну ворвется еще одна буря и произойдет это 26 октября. Её сила будет такой же.

В Украине бушует магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 14 вспышек класса С и М. Сообщается, что 17 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 51 солнечное пятно.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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