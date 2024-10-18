Автомобилистам во внимание: ТОП-5 причин, почему автомобиль не заводится

Регулярная проверка состояния аккумулятора, очистка клемм и обработка их специальными средствами поможет избежать подобных неполадок.

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Эксперты объяснили, почему мотор не заводится / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Порой, когда внезапно двигатель любимого автомобиля отказывает в запуске, это может вызвать неприятный сюрприз для водителя. Однако в большинстве случаев такое не происходит без предварительных признаков. Как объясняют эксперты с портала Аmpercar.com, есть ряд сигналов и причин, которые владелец авто мог проигнорировать или не обратить внимания.

Рассмотрим самые распространенные причины, по которым автомобиль может не заводиться.

Проблемы с аккумулятором

Если машина реагирует на сигнал с брелока, но не запускается, вероятной причиной может быть разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной стоянки или неисправности в системе зарядки. Также возможно окисление клемм или повреждение проводов, что препятствует нормальному току.

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Регулярная проверка состояния аккумулятора, очистка клемм и обработка их специальными средствами поможет избежать подобных неполадок.

Неисправны свечи зажигания или катушка

Если стартер работает, но двигатель не запускается, возможно, проблема в свечах зажигания или катушке. Свечи могут быть изношенными или загрязненными, что мешает нормальному поджиганию топлива.

Их нужно проверить и при необходимости заменить. Также стоит проверить бензонасос, его работу легко прочувствовать на момент включения зажигания. Отсутствие звука бензонасоса может свидетельствовать о его поломке.

Неисправность стартера

Если стартер не подает признаков жизни, это может быть признаком, что он сломался, например, из-за изношенности щеток или поломки бендикса. В таком случае следует проверить стартер и заменить поврежденные компоненты.

Почему не заводится машина - основные причины Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

Проблемы с электроникой

Современные автомобили сильно зависят от электронных систем, в частности блока управления двигателем (ECU) и датчика положения распределительного вала. Если эти системы выходят из строя, двигатель может не запускаться. Проблемы могут возникать из-за окисления контактов или попадания влаги, вызывающей коррозию.

Неисправности сигнализации

Еще одной возможной причиной могут быть неисправности сигнализации. Если она неправильно установлена или старая, это может блокировать запуск двигателя. Нередко части старой сигнализации, оставленные после её замены, могут активироваться и создавать проблемы.

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