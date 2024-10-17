Почему опытные водители держат в авто зубную пасту: ответ удивит многих

Удалить царапины на автомобиле можно с помощью обычного бытового средства.

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Как удалить царапины с авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Автомобильный эксперт поделилась простым способом, как удалить царапины с автомобиля. Все, что вам понадобится, это обычное средство домашнего обихода, пишет Express.co.uk.

Чем можно убрать царапины с автомобиля

Популярная пользовательница Instagram, которая имеет 3,1 миллиона подписчиков, регулярно публикует свои советы в сети. В своем недавнем посте она задала вопрос: "Почему 100 миллионов опытных водителей держат в своих автомобилях бутылочку зубной пасты?".

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Далее она описала её важную роль, показав, что зубная паста имеет "три функции" в автомобилях, которые являются невероятно "практичными".

"Если на машине есть царапины, нам нужно только нанести зубную пасту на царапины, а затем несколько раз протереть их полотенцем. Выглядит очень чисто, экономит расходы на ремонт", - сказала она.

Чем можно убрать капли воды на зеркалах авто

Чудеса зубной пасты не ограничиваются удалением царапин. Эксперт также предположила, что её можно использовать для предотвращения образования капель воды на зеркалах.

"Во-вторых, когда вы едете в дождливые дни, на зеркале заднего вида очень легко появляются капли воды, поэтому просто нанесите зубную пасту, а затем равномерно распределите её", - отметила она.

"В-третьих, щетки стеклоочистителей стареют и не могут чисто соскоблить стекло. Просто нанесите зубную пасту на резиновые полоски и протрите их", - добавила женщина.

Для чего водители натирают авто зубной пастой - видео:

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