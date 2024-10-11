Можно ли на одностороннем движении ехать задом: водители будут удивлены

Не все водители знают, когда разрешается движение задним ходом на дорогах.

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Можно ли на одностороннем движении ехать задом / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, ua.depositphotos.com

Пожалуй, каждый водитель хоть в жизни сталкивался с ситуацией, когда необходимо ехать задним ходом. Но не на всех участках дороги это можно делать, поэтому Главред решил разобраться в этом вопросе.

Можно ли на одностороннем движении ехать задом

Согласно пункту 10.10 ПДД, запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

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Однако, движение задним ходом на дорогах с односторонним движением разрешается при условии невозможности подъехать к объекту другим образом и соблюдения требований пункта 10.9 - во время движения транспортного средства задним ходом водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения. Для обеспечения безопасности движения он в случае необходимости должен обратиться за помощью к другим лицам.

Как понять, односторонняя дорога или нет

Для обозначения дороги или обособленной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении используется дорожный знак 5.5.

Знак 5.5 / фото: vodiy.ua

Как выглядит знак выезда на дорогу с односторонним движением

Выезд на дорогу с односторонним движением обозначается дорожным знаком 5.7.1. Этот знак указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении показанном стрелкой.

Знак 5.7.1 / фото: vodiy.ua

Что такое ПДД? Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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