Какое авто проедет первым, а какое последним: интересная задача для водителей

Задачи по ПДД - это интересный способ проверить свои знания и подготовиться к различным ситуациям на дороге.
Автор YouTube канала "За!Правилами" делится разнообразными тестами для водителей. В этом задании вам нужно рассмотреть изображение и ответить - какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой последним?
Варианты ответа:
- Грузовик - первый, белый и зеленый - последние.
- Красный - первый, белый и зеленый - последние.
- Белый и зеленый - первые, грузовик - последний.
- Красный - первый, грузовик - последний.
- Белый - первый, красный - последний.
- Зеленый - первый, красный - последний.
Пояснение задачи
Мы имеем перекресток к которому подъехали четыре автомобиля. Белый и зеленый проезжают прямо, а водители красного и грузовика поворачивают налево и включили соответствующие указатели поворота.
Перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым, но здесь установлены знаки приоритета. Согласно знаку 2.3 "Главная дорога", а также знаку 7.8 "Направление главной дороги", на главной находятся белый и красный автомобили. Получается, что один из них проедет перекресток первым. Поскольку они находятся на равнозначных между собой дорогах, то разъедутся водители руководствуясь правилом препятствия справа - пункт 16.12 ПДД, которое звучит так: "На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Согласно этому правилу, преимущество находится на стороне водителя красного автомобиля, поэтому он проезжает первым.
Водители зеленого автомобиля и синего грузовика также находятся на равнозначных между собой дорогах, а значит разъедутся они руководствуясь все тем же пунктом 16.12 ПДД. В этом случае зеленый автомобиль находится справа от синего грузовика, а значит именно водитель грузовика уступит дорогу и проедет перекресток последним.
Правильный ответ - 4.
Задача по ПДД - видео:
Что известно о YouTube канале "За! Правилами"?
YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
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