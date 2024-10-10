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Какое авто проедет первым, а какое последним: интересная задача для водителей

Мария Николишин
10 октября 2024, 12:49
67
Эта задача для водителя может показаться сложнее, чем есть на самом деле.
Какое авто проедет первым, а какое последним: интересная задача для водителей
Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, ua.depositphotos.com

Задачи по ПДД - это интересный способ проверить свои знания и подготовиться к различным ситуациям на дороге.

Автор YouTube канала "За!Правилами" делится разнообразными тестами для водителей. В этом задании вам нужно рассмотреть изображение и ответить - какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой последним?

Варианты ответа:

  1. Грузовик - первый, белый и зеленый - последние.
  2. Красный - первый, белый и зеленый - последние.
  3. Белый и зеленый - первые, грузовик - последний.
  4. Красный - первый, грузовик - последний.
  5. Белый - первый, красный - последний.
  6. Зеленый - первый, красный - последний.
Какое авто проедет первым, а какое последним: интересная задача для водителей
В каком порядке проедут автомобили / фото: youtube.com/@zapravilami

Пояснение задачи

Мы имеем перекресток к которому подъехали четыре автомобиля. Белый и зеленый проезжают прямо, а водители красного и грузовика поворачивают налево и включили соответствующие указатели поворота.

Перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым, но здесь установлены знаки приоритета. Согласно знаку 2.3 "Главная дорога", а также знаку 7.8 "Направление главной дороги", на главной находятся белый и красный автомобили. Получается, что один из них проедет перекресток первым. Поскольку они находятся на равнозначных между собой дорогах, то разъедутся водители руководствуясь правилом препятствия справа - пункт 16.12 ПДД, которое звучит так: "На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Какое авто проедет первым, а какое последним: интересная задача для водителей
Знак 2.3 / фото: vodiy.ua
Какое авто проедет первым, а какое последним: интересная задача для водителей
Знак 7.8 / фото: vodiy.ua

Согласно этому правилу, преимущество находится на стороне водителя красного автомобиля, поэтому он проезжает первым.

Водители зеленого автомобиля и синего грузовика также находятся на равнозначных между собой дорогах, а значит разъедутся они руководствуясь все тем же пунктом 16.12 ПДД. В этом случае зеленый автомобиль находится справа от синего грузовика, а значит именно водитель грузовика уступит дорогу и проедет перекресток последним.

Правильный ответ - 4.

Задача по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За! Правилами"?

YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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