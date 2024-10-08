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В каком порядке разъедутся автомобили: запутанная задача по ПДД

Мария Николишин
8 октября 2024, 12:53
109
Тесты по ПДД будут интересными для начинающих и опытных водителей.
В каком порядке разъедутся автомобили: запутанная задача по ПДД
Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, ua.depositphotos.com

Решение задач по ПДД - это хороший способ для водителей улучшить свои знания.

Автор YouTube канала "За!Правилами" поделился задачей по ПДД. Вам нужно хорошо рассмотреть изображение и ответить, в каком порядке автомобили проедут этот участок дороги?

В каком порядке разъедутся автомобили: запутанная задача по ПДД
Задача по ПДД / фото: youtube.com/@zapravilami

Варианты ответа:

  1. Синий автомобиль, желтый, красный.
  2. Синий автомобиль, красный, желтый.
  3. Желтый автомобиль, красный, синий.
  4. Желтый автомобиль, синий, красный.
  5. Красный автомобиль, желтый, синий.
  6. Красный автомобиль, синий, желтый.

Разбор задачи

У нас есть участок дороги и три автомобиля. Синий проезжает прямо, водитель желтого выполняет разворот, а водитель красного выезжает с территории церкви.

На самом деле, эта задачка очень проста. Во-первых, на рисунке просто участок дороги, а не перекресток. Выезд с любой прилегающей территории, как, например, автозаправочная станция, дворы, территории магазинов или, как здесь, территория церкви - все это не является перекрестком.

Поэтому здесь сразу нужно применить пункт 10.2 правил дорожного движения, который обязывает водителей выезжая с прилегающих территорий давать дорогу другим участникам дорожного движения. Получается, что водитель красного автомобиля точно проедет последним.

Решить кто проедет первым, а кто вторым так же будет очень легко. Согласно пункту 10.4 ПДД, водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части - и попутным транспортным средствам.

Таким образом получается, что первым этот участок проедет синий автомобиль, затем желтый и последним изображенный участок проедет водитель красного автомобиля.

Правильный ответ - 1.

Интересные задачи по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилами"?

YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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