Водителям на заметку: что означает дорожный знак с двумя молотками

Символ молотка на дорожных знаках может вызвать вопросы у многих водителей, поскольку он не является распространенным.

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Что означает знак "скрещенные молотки"/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pdd.com.ua

На дорогах можно встретить знаки, которые используются довольно редко, из-за чего некоторые водители забывают об их значении или даже не обращают внимания на указания. Одним из таких знаков является изображение двух перекрещенных молотков.

Что означает символ молотка

Чаще всего молоток ассоциируется с работой, строительством и выполнением работ. В контексте дорожного движения символ молотка используется для указания на необходимость соблюдения определенных правил в рабочие дни, когда продолжаются ремонтные работы или другие активности, которые могут повлиять на дорожное движение.

Часто этот символ используется в комбинации с другими знаками, указывающими на ограничения или запреты, связанные с определенными рабочими условиями. Поэтому, когда водитель видит знак с молотком, это сигнал о том, что следует быть внимательным и придерживаться специфических указаний.

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Что означает знак с двумя молотками

Знак молотка на дороге, в частности два перекрещенных молотка, является специальным обозначением, которое имеет свой номер в правилах дорожного движения - 7.4.2, и называется "Время действия", отметили в ПДД Украины.

Дорожный знак два молотка / Фото: pdd.com.ua

Этот знак используется для обозначения того, что указанное место имеет специфические ограничения на остановку или движение в рабочие дни. Например, если водитель видит знак "Остановка запрещена" с дополнительным знаком с двумя молотками, это означает, что запрет действует только в течение рабочих дней, а окна для остановок открываются на выходные.

Нюансы со знаком "Время действия"

Действие знака "Время действия" не распространяется на праздничные дни, которые выпадают на будни, если эти праздники обозначены красным цветом в календаре. Еще один важный момент касается времени действия знака "Время действия".

Дорожный знак два молотка / Фото: vodiy.ua

Многие водители считают, что "два молотка" теряют свою силу в пятницу в 19:00, когда начинается действие знаков "Остановка запрещена по четным/нечетным числам". Однако на самом деле выходной день начинается в 00:00 субботы, и знак перестает действовать только в это время.

Что такое ПДД? Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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