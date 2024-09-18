На дорогах заметили новый дорожный знак: мало кто догадается, что он означает

Важно то, что водители, которые не уважают этот знак, выплачивают штраф на круглую сумму.

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Что означает запрещающий знак с автомобилем и точками / Коллаж: Главред, ФОТО: ZBE Barcelona

На дорогах уже начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображены точки возле автомобиля. Эксперты Авто24 рассказали, где его уже заметили и что он означает.

Такой знак можно встретить за рубежом, в частности во многих европейских странах, в центральных районах. Его можно спутать со знакомым знаком "Выбрасывание каменных материалов из-под колес", однако он отличается красным контуром и фоном.

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Как объясняют эксперты, что знак R-120 является запрещающим и указывает на зону низких выбросов. Это означает, что въезд транспортных средств с высоким уровнем выхлопов, которые являются вредными для атмосферы, в такие зоны запрещен.

Знак стали замечать на дорогах после принятия европейской директивы по качеству воздуха. Теперь правительства обязаны создавать зоны с низкими выбросами в крупных городах.

К примеру, в городах с населением более 50 тысяч человек в Испании такие зоны уже организованы. Поэтому на улицах можно увидеть знак R-120. Опыт Испании заинтересовал несколько других европейских стран, которые также внедряют подобные изменения.

Важно то, что водители, которые не уважают этот знак, выплачивают штраф на сумму 200 евро. Причем обжалованию такое фискальное действие муниципальной стражи или полиции не подлежит.

Чтобы подтвердить право на въезд в зону действия знака, на переднем стекле автомобиля может быть размещена экологическая наклейка, которая соответствует экологическим стандартам. Это не является обязательным требованием ПДД, а лишь рекомендация, и таких наклеек есть несколько видов в зависимости от уровня экологичности авто.

Различные категории этикеток в соответствии с правилами ЕС: 0/ноль (синий) - электромобили, электромобили с повышенным запасом хода, гибриды (PHEV) с запасом хода более 40 км и транспортные средства на топливных элементах (автомобили класса BEV и REEV на аккумуляторах).

- электромобили, электромобили с повышенным запасом хода, гибриды (PHEV) с запасом хода более 40 км и транспортные средства на топливных элементах (автомобили класса BEV и REEV на аккумуляторах). Эко (синий и зеленый) - гибридные автомобили, подключаемые к электросети и не подключаемые (HEV), 8-местные и грузовые фургоны с максимальным запасом хода 40 км, а также транспортные средства, работающие на природном газе (автомобили класса CNG, LNG и LPG).

гибридные автомобили, подключаемые к электросети и не подключаемые (HEV), 8-местные и грузовые фургоны с максимальным запасом хода 40 км, а также транспортные средства, работающие на природном газе (автомобили класса CNG, LNG и LPG). C (зеленый) - бензиновые автомобили, зарегистрированные с 2006 года, дизельные автомобили и легкие микроавтобусы, зарегистрированные с 2014 года, а также бензиновые или дизельные 8-местные и грузовые микроавтобусы, зарегистрированные с сентября 2015 года.

- бензиновые автомобили, зарегистрированные с 2006 года, дизельные автомобили и легкие микроавтобусы, зарегистрированные с 2014 года, а также бензиновые или дизельные 8-местные и грузовые микроавтобусы, зарегистрированные с сентября 2015 года. B (желтый) - бензиновые автомобили, соответствующие стандартам Евро 3, и дизельные, которые соответствуют стандартам Евро 4 и 5. Бензиновые автомобили и легкие фургоны, зарегистрированные с января 2001 года по 2005 год включительно; дизельные легковые автомобили и легкие фургоны, зарегистрированные с 2006 года по август 2015 года; и бензиновые и дизельные 8-местные и развозные фургоны зарегистрированы с 2005 года.

- бензиновые автомобили, соответствующие стандартам Евро 3, и дизельные, которые соответствуют стандартам Евро 4 и 5. Бензиновые автомобили и легкие фургоны, зарегистрированные с января 2001 года по 2005 год включительно; дизельные легковые автомобили и легкие фургоны, зарегистрированные с 2006 года по август 2015 года; и бензиновые и дизельные 8-местные и развозные фургоны зарегистрированы с 2005 года. Нет этикетки / этикетка A: транспортные средства, которые не могут получить никакую отметку (также известные как этикетка A), - это легковые автомобили и фургоны с бензиновым двигателем, зарегистрированные до 2000 года, а также легковые автомобили и фургоны с дизельным двигателем, зарегистрированные до 2006 года, сообщают эксперты Авто24.

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