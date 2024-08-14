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Гениальный способ: водитель хитростью заставил других не парковаться слишком близко к его авто

Алёна Воронина
14 августа 2024, 16:30
437
Мужчина решил проблему очень просто - наклеив на свою машину надпись, на которую невозможно не отреагировать.
Автомобиль, парковка
Водитель хитростью заставил других не парковаться слишком близко к его авто/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Водители нередко сталкиваются с ситуацией, когда кто-то паркуется слишком близко к их авто, и тогда выйти из своей машины или сесть в нее, не задев дверью соседнюю, становится почти невозможно. Однако один водитель придумал хитрый трюк, как избежать такой ситуации и заставить других не ставить свои автомобили слишком близко к его авто.

О таком способе рассказал в сети другой водитель, который заметил такой хитрый трюк, пишет The Mirror.

Отмечается, что многие люди наклеивают наклейки на свои автомобили, например, у многих есть наклейка "Ребенок на борту", если в машине есть ребенок. Обычно они вставляются в заднее стекло, чтобы люди могли их видеть, когда автомобиль движется. Однако этот автомобилист решил расположить наклейку на левой двери автомобиля.

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При этом на наклейке было четко указано, почему не стоит парковаться очень близко к авто. В надписи говорилось: "Пожалуйста, не паркуйтесь слишком близко. Я ТОВСТИЙ".

Фотографию автомобиля с такой наклейкой распространили в Facebook. Мужчина, который опубликовал соответствующее фото, написал: "Сегодня припарковал свой грузовик возле этой машины".

Автомобиль
Водитель хитростью заставил других не парковаться слишком близко к его авто/ Facebook Westen Champlin

Публикация быстро стала вирусной и набрала более 36 000 лайков и тысячи комментариев. Многие назвали эту идею очень интересной и отметили, что тоже хотят такую наклейку, чтобы заставить других водителей не парковаться слишком близко к их авто.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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