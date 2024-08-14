Гениальный способ: водитель хитростью заставил других не парковаться слишком близко к его авто

Мужчина решил проблему очень просто - наклеив на свою машину надпись, на которую невозможно не отреагировать.

https://glavred.info/life/genialnyy-sposob-voditel-hitrostyu-zastavil-drugih-ne-parkovatsya-slishkom-blizko-k-ego-avto-10588514.html Ссылка скопирована

Водитель хитростью заставил других не парковаться слишком близко к его авто/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Водители нередко сталкиваются с ситуацией, когда кто-то паркуется слишком близко к их авто, и тогда выйти из своей машины или сесть в нее, не задев дверью соседнюю, становится почти невозможно. Однако один водитель придумал хитрый трюк, как избежать такой ситуации и заставить других не ставить свои автомобили слишком близко к его авто.

О таком способе рассказал в сети другой водитель, который заметил такой хитрый трюк, пишет The Mirror.

Отмечается, что многие люди наклеивают наклейки на свои автомобили, например, у многих есть наклейка "Ребенок на борту", если в машине есть ребенок. Обычно они вставляются в заднее стекло, чтобы люди могли их видеть, когда автомобиль движется. Однако этот автомобилист решил расположить наклейку на левой двери автомобиля.

видео дня

При этом на наклейке было четко указано, почему не стоит парковаться очень близко к авто. В надписи говорилось: "Пожалуйста, не паркуйтесь слишком близко. Я ТОВСТИЙ".

Фотографию автомобиля с такой наклейкой распространили в Facebook. Мужчина, который опубликовал соответствующее фото, написал: "Сегодня припарковал свой грузовик возле этой машины".

Водитель хитростью заставил других не парковаться слишком близко к его авто/ Facebook Westen Champlin

Публикация быстро стала вирусной и набрала более 36 000 лайков и тысячи комментариев. Многие назвали эту идею очень интересной и отметили, что тоже хотят такую наклейку, чтобы заставить других водителей не парковаться слишком близко к их авто.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред