Убивает двигатель: механик назвал кнопку в автомобиле, которую не стоит нажимать

Нажатие одной кнопки в авто может значительно уменьшить износ деталей двигателя.

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Какую кнопку в авто не стоит нажимать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

Ведущий механик Скотти Килмер поделился советом, который может продлить жизнь двигателя вашего авто. По его словам, кнопка, которая есть почти в каждой современной машине, может "удвоить" срок службы двигателя, если ею правильно пользоваться, пишет Express.

Речь идет о функции "старт/стоп", которая автоматически выключает двигатель, когда автомобиль останавливается (например, на светофоре), а затем снова запускает его при продолжении движения. Скотти предупреждает, что эта технология может нанести "больше вреда, чем пользы".

Как утверждает эксперт, постоянное выключение и запуск двигателя ускоряет износ его компонентов. Особенно это касается бензиновых и дизельных авто, в которых основной износ деталей происходит именно при запуске двигателя.

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Он советует водителям вручную отключать эту функцию с помощью кнопки, которая обычно расположена на панели приборов рядом с рулем. Он отмечает, что отказ от этой технологии поможет уменьшить износ двигателя и, соответственно, продлит его жизнь.

Скотти высказался очень критично относительно функции "старт/стоп", назвав ее "самой глупой вещью, которая появлялась в автомобилях за последние годы". Он утверждает, что хоть технология и может немного уменьшить расход топлива, она приносит больше вреда, чем пользы, из-за чрезмерной нагрузки на двигатель.

По мнению Килмера, производителям автомобилей выгодно, когда машины не служат слишком долго, ведь это стимулирует продажу новых моделей.

Реакция экспертов

Эксперты RAC, одного из ведущих поставщиков аварийного страхования в Великобритании, опровергают эту точку зрения. Они считают, что:

Технология "стоп/старт" не наносит вреда двигателю, особенно если двигатель нагрет до рабочей температуры. Система не активируется, пока двигатель не достигнет оптимальной температуры, поэтому проблемы с износом не возникают. Если автомобиль застрял в пробке на короткий период, смазочные материалы не остынут до вредного уровня, а двигатель автоматически запустится, если будет необходимо.

Кроме того, специалисты отмечают, что в некоторых случаях система "старт/стоп" даже оснащена собственным источником питания от батареи, что означает, что двигатель вообще не пострадает.

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