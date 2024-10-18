Многие водители не знают: зачем нужна кнопка в автомобиле на салонном зеркале

В машине есть кнопка, на которую редко обращают внимание водители, хотя она очень полезна в дороге.

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Неприметная кнопка сделает вождение более комфортным / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Даже опытные водители не всегда знают функции всех деталей и кнопок в машине, а на одну из них внимание обращают единицы. Итак, как пишут пользователи Quora, если в корпус зеркала вашего авто встроен светодиод или он расположен на краю зеркальной поверхности, то, скорее всего, перед вами электрохромное зеркало.

Для чего нужно такое зеркало в салоне? Оно предназначено для устранения слепящего эффекта. Например, если ночью за вами движется автомобиль с включенными дальними фарами, зеркало автоматически уменьшает яркость отражения, темнея. Эта функция чрезвычайно полезна.

Принцип работы электрохромного зеркала базируется на использовании фотодатчиков. Когда наблюдается существенная разница в освещении (например, темнота на улице и яркий свет сзади), система автоматически затемняет зеркало.

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Также есть кнопка, с помощью которой эту функцию можно выключить. На некоторых моделях автомобилей для отключения функции нужно удерживать кнопку несколько секунд.

Если же вы не видите ни светодиода, ни кнопки, но есть рычаг, то у вас обычное зеркало. Чтобы избежать ослепления от фар других авто, достаточно потянуть за этот рычаг, и зеркало изменит угол наклона, уменьшая интенсивность отраженного света.

Что такое Quora? Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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