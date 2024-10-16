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"Автомобиль с крылышками": что за необычный дорожный знак заметили на дорогах

Даяна Швец
16 октября 2024, 12:21
490
Стоит обратить внимание, что он имеет важное предупреждение.
знак, авто
На дорогах появился новый интересный знак / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: autotheme

Необычный дорожный знак, который раньше можно было увидеть только на дорогах Бельгии, встречается в нескольких других странах Европы. Однако в будущем такой знак может появиться на дорогах и Украины. Эксперты UaMotors приоткрыли завесу таинственности необычного знака "автомобиль с крыльями".

Он часто вводит растерянных водителей в ступор, ведь не всегда получается сразу понять значение. И лишь частично его форма и символы помогают догадаться о назначении. Стоит обратить внимание, что он имеет важное предупреждение: знак информирует о возможности затопления дороги, что представляет угрозу для автомобилей.

Как предостерегают специалисты, аквапланирование - это действительно опасное явление. Шины теряют контакт с дорогой из-за слоя воды, который накапливается между ними и поверхностью.

видео дня

Когда протектор шины не способен отводить воду, возникает так называемый "водяной клин", что приводит к потере контроля над авто и повышает риск аварий.

В такой ситуации важно снизить скорость, ведь "медленнее едешь - дальше доедешь".

Из-за шторма "Борис" в Польше, Чехии, Австрии, Румынии и Германии на некоторых участках дорог до сих пор остаются подтопленные места. Хотя вода уже спала во многих регионах, в низинах все еще можно увидеть потоки воды, которые пересекают дороги. Это создало необходимость предупреждать водителей об опасности аквапланирования.

Почему не заводится машина - основные причины

Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

Таким образом, белый автомобиль с крыльями на голубом фоне - это важный знак. Однако многие водители еще не знают его точного значения, поскольку он не прописан в действующих правилах дорожного движения. Однако в будущем такой знак может появиться на дорогах разных стран, в том числе и Украины.

Правила дорожного движения - последние новости

Напомним, что зимний сезон является всегда периодом повышенной опасности для всех участников дорожного движения, поэтому в Украине вводят ограничения скорости.

Также Главред рассказывал, что означает дорожный знак треугольник с линиями. Большинство людей воспринимают его неправильно.

Главред решил разобраться еще в одном сверхважном вопросе - можно ли на одностороннем движении ехать задом. Не на всех участках дороги это можно делать.

А вот эту вещь должен знать каждый водитель - эксперты объяснили, что означает дорожный знак "щит" и изогнутая стрелка. В ПДД этот дорожный знак имеет собственный порядковый номер.

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