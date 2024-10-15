В Украине вводят ограничение скорости движения: когда начнут действовать правила

С 1 ноября в Украине для водителей вводят ограничение скорости движения до 50 км/ч в пределах всех городов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире телемарафона.
По его словам, пока не идет речь об изменении правил дорожного движения, это лишь переход на "зимний период", когда существует повышенная опасность для всех участников дорожного движения.
Поэтому на участках дорог, где было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч изменят дорожные знаки на ограничение скорости до 50 км/ч.
"В некоторых городах нашей страны, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные", - пояснили в полиции.
Смотрите видео об ограничении скорости движения в Украине:
Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
ПДД в Украине и изменения правил для водителей
Напомним, что недавно в Украине в Кабмине разработали проект изменений правил оптовой и розничной торговли подержанными автомобилями. В частности, документом вводится норма, которая обяжет граждан в случае продажи машины на комиссионной площадке предоставлять информацию о стоимости такого авто.
Ранее в Украине произошло расширение пилотного проекта по обеспечению прозрачных экзаменов на водительские права - теперь он действует по всей территории страны.
Последний раз было принято решение об обновлении Правил дорожного движения в Украине в ноябре 2023 года. Изменения в ПДД были внесены с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.
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