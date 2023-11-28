В Украине поменяют правила сдачи экзаменов на водительские права: когда стартует проект

В Украине на 1 декабря запланирован старт расширения пилотного проекта по обеспечению прозрачных экзаменов на водительские права – теперь он будет действовать по всей территории страны. Об этом сообщили в Главном сервисном центре министерства внутренних дел (МВД).
Полицейские чиновники отметили, пилотный проект был запущен полгода назад и прошел в три этапа.
"Первый стартовал во Львовской, Киевской, Одесской и Винницкой областях. Затем он распространялся на другие регионы страны. В пилотном проекте принимали участие сервисные центры МВД в 12 областях", – сказали они
В рамках проекта сдача экзаменов проходит в помещениях, оборудованных видеокамерами с аудиозаписью. Что, как уверяются в МВД, исключает возможность вероятного вмешательства в процесс и получение подсказки от посторонних лиц.
При этом подчеркивается ‒ с 1 декабря действие проекта будет распространено еще на ряд областей. В частности на:
- Харьковскую;
- Черновицкую;
- Тернопольскую;
- Волынскую;
- Днепропетровскую;
- Запорожскую;
- Николаевскую.
"Список подразделений, которые будут проводить экзаменационную деятельность, можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Контакты". Другие сервисные центры МВД в этих областях по-прежнему будут предоставлять гражданам услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, обмену и выдаче национального и международного водительского удостоверения, выбраковке транспортного средства", – отметили полицейские чиновники.
Когда записываться на экзамен на права
Обслуживание в сервисных центрах МВД проходит по предварительной электронной записи.
В частности:
- на теоретический экзамен – на 14 суток вперед;
- на практический – на 21 сутки вперед.
"Кроме того, запись доступна и через терминал в помещениях сервисных центров МВД. Талоны в нем генерируются в день обращения и на 3 дня вперед", – рассказали чиновники.
Как подготовиться к экзамену на права
Полицейские советуют ‒ для того, чтобы лучше освоить правила дорожного движения и успешно сдать экзамены, будущие водители могут пройти подготовку через онлайн-тренажер. Как уверяют в чиновники, он вполне корректно отражает вопросы, входящие в перечень теоретического экзамена.
Для сдачи теста необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время прохождения тестирования допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка будет доступна не раньше, чем через 10 дней.
Кроме того, результат экзамена можно обжаловать, но только в течение 10 дней. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, где прошел экзамен. Получение копии видеозаписи доступно в течение 30 суток.
Напомним, еще мае 2022 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров писал, что в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем.
Чиновник собщал, что новая услуга в "Дие" позволит любому украинцу установить в онлайн-режиме личность другого человека ‒ который может законно пользоваться его автомобилем. Ранее право управления транспортным средством можно было только в кабинете водителя или в сервисном центре МВД.
До того, в декабре 2021 года, украинское правительство окончательно одобрило постановления, которые дают возможность использовать электронные документы − электронные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении "Дия" наравне с бумажными.
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