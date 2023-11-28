В Украине поменяют правила сдачи экзаменов на водительские права: когда стартует проект

C 1 декабря расширяется проект по обеспечению прозрачных экзаменов на водительское удостоверение – теперь он будет действовать по всей территории страны.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-pomenyayut-pravila-sdachi-ekzamenov-na-voditelskie-prava-kogda-startuet-proekt-10520596.html Ссылка скопирована

Сдача экзамена на права с 1 декабря в Украине заметно изменятся / коллаж Главред, фото УНИАН и Фокус

В Украине на 1 декабря запланирован старт расширения пилотного проекта по обеспечению прозрачных экзаменов на водительские права – теперь он будет действовать по всей территории страны. Об этом сообщили в Главном сервисном центре министерства внутренних дел (МВД).

Полицейские чиновники отметили, пилотный проект был запущен полгода назад и прошел в три этапа.

"Первый стартовал во Львовской, Киевской, Одесской и Винницкой областях. Затем он распространялся на другие регионы страны. В пилотном проекте принимали участие сервисные центры МВД в 12 областях", – сказали они

видео дня

В рамках проекта сдача экзаменов проходит в помещениях, оборудованных видеокамерами с аудиозаписью. Что, как уверяются в МВД, исключает возможность вероятного вмешательства в процесс и получение подсказки от посторонних лиц.

При этом подчеркивается ‒ с 1 декабря действие проекта будет распространено еще на ряд областей. В частности на:

Харьковскую;

Черновицкую;

Тернопольскую;

Волынскую;

Днепропетровскую;

Запорожскую;

Николаевскую.

"Список подразделений, которые будут проводить экзаменационную деятельность, можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Контакты". Другие сервисные центры МВД в этих областях по-прежнему будут предоставлять гражданам услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, обмену и выдаче национального и международного водительского удостоверения, выбраковке транспортного средства", – отметили полицейские чиновники.

Когда записываться на экзамен на права

Обслуживание в сервисных центрах МВД проходит по предварительной электронной записи.

В частности:

на теоретический экзамен – на 14 суток вперед;

на практический – на 21 сутки вперед.

"Кроме того, запись доступна и через терминал в помещениях сервисных центров МВД. Талоны в нем генерируются в день обращения и на 3 дня вперед", – рассказали чиновники.

Как подготовиться к экзамену на права

Полицейские советуют ‒ для того, чтобы лучше освоить правила дорожного движения и успешно сдать экзамены, будущие водители могут пройти подготовку через онлайн-тренажер. Как уверяют в чиновники, он вполне корректно отражает вопросы, входящие в перечень теоретического экзамена.

Для сдачи теста необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время прохождения тестирования допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка будет доступна не раньше, чем через 10 дней.

Кроме того, результат экзамена можно обжаловать, но только в течение 10 дней. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, где прошел экзамен. Получение копии видеозаписи доступно в течение 30 суток.

Напомним, еще мае 2022 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров писал, что в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем.

Чиновник собщал, что новая услуга в "Дие" позволит любому украинцу установить в онлайн-режиме личность другого человека ‒ который может законно пользоваться его автомобилем. Ранее право управления транспортным средством можно было только в кабинете водителя или в сервисном центре МВД.

До того, в декабре 2021 года, украинское правительство окончательно одобрило постановления, которые дают возможность использовать электронные документы − электронные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении "Дия" наравне с бумажными.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.