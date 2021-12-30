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В "Дие" водительские права, техпаспорта и студенческие приравняли к бумажным - официально

30 декабря 2021, 09:10
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Как говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров, с 2019 года в Украине граждане сформировали 4,4 миллиона водительских удостоверений.

Приложение Дія
Приложение "Дия" / УНИАН

Правительство окончательно одобрило постановления, которые дают возможность использовать электронные документы − электронные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении "Дия" наравне с бумажными.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации на официальном портале Кабмина.

"Водительские права, техпаспорт и студенческий в "Діе" теперь принимаются наравне с бумажными. Мы сделали первый большой шаг к внедрению электронных документов в Украине в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь благодаря принятому закону о режиме paperless в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в "Дие", − говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновник также отметил, что с 2019 года эти документы были действительны лишь в рамках экспериментальных проектов, которые вполне успешно себя зарекомендовали. За это время сформировали 751 тысячу электронных студенческих билетов. А также 4,4 миллиона водительских удостоверений и 4,2 миллиона свидетельств о регистрации транспортных средств.

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Напомним, ранее Мстислав Баник рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются украинцы во время получения различных услуг.

"Всего в Украине около 2500 услуг. Есть такие массовые, как субсидия, которую получают 1,5 млн человек в год, а есть услуги, которые получает две сотни людей в год. Случаются и ситуации, когда одна и та же услуга в 10 регионах может называться по-разному и с этим есть определенные сложности, потому что нет единого каталога услуг", — подытожил он.

Позднее Баник заявил о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия".

"Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через „Дію", это очень чувствительная и важная тема. Наконец, Министерство социальной политики полностью готово к внедрению электронных услуг. Поэтому в ноябре представим субсидию и другие социальные услуги", — пообещал чиновник.

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