До 40 тысяч гривен: насколько большие штрафы за езду без прав в Украине

Насколько большие штрафы за езду без прав в Украине/ ua.depositphotos.com

Украинским законодательством весьма четко регламентированы размеры административных взысканий за нарушения правил дорожного движения, в частности - штрафы за езду без прав на авто - и мотоциклетном транспорте.

За езду без водительских прав штрафы могут достигать 40,8 тысячи гривен. Размер штрафа зависит от частной ситуации, а именно:

425 гривен — за езду без водительского удостоверения либо у владельца транспортного средства таковое удостоверение просрочено;

3400 гривен — за управление или передачу управления лицу, которое не имеет такого права (в том числе если в правах нет нужной категории);

40800 гривен — за повторное нарушение в течение года с лишением права управления сроком от 5 до 7 лет и с возможной конфискацией транспортного средства;

20400 гривен — за неправомерную езду после лишения водительских прав.

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Напомним, в марте нынешнего года президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. В первую очередь речь идет о повышении размера штрафов за вождение авто в нетрезвом состоянии, а также за превышение скорости.

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В частности, за вождение в нетрезвом состоянии штраф вырос до 17 000 грн – одновременно водитель лишится водительских прав на год.

За повторное нарушение человека ждет штраф уже в 34 000 грн – и три года без прав.

В третий раз наказание будет в виде штрафа в 51 000 грн – вместе с конфискацией авто, административным арестом на 15 суток и лишением прав на 10 лет.