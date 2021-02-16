Рада проголосовала за большое повышение штрафов за нарушение ПДД

Рада проголосовала за большое повышения штрафов за нарушение ПДД / УНИАН

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект закона о большом повышении штрафов за нарушение украинцами правил дорожного движения. Как сообщается на сайте парламента, "За" проголосовали 325 народных избранников.

Документ предусматривает, что заезду в нетрезвом виде в Украине будут накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен (сейчас ‒ 10,2 тысячи), за превышение скорости ‒ до 3,4 тысячи гривен.

Также предлагается повысить минимальный штраф до 510 гривен за:

не пристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

Далее, авторы законопроекта предлагают штрафовать за бегство с места ДТП на 3,4 тысячи гривен (сейчас - 255).

Аналогичный штраф предлагают ввести за превышение скорости более чем на 50 километров в час в населенных пунктах. При этом за превышение скорости от 20 до 50 километров в час депутаты хотят штрафовать на 340 гривен.

Остальные важные повышения штрафов, которые предлагаются законом:

За непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции или аварийной службе - с 510 до 680 гривен;

За создание аварийной ситуации - 1445 гривен;

За нарушение, которое привело к аварии - 850 гривен.

За езду без прав - штраф в 425 грн.

За отсутствие прав в принципе - 3,4 тысячи грн.

За управление транспортными средствами после лишения прав в судебном порядке - 20,4 тысячи грн.

За переход дорогу в неположенном месте - штраф 255 грн (сейчас 51 гривна). За нарушение ПДД велосипедистами - 340 гривен.

За создание аварийной ситуации - 850 грн.

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Увеличение штрафов за нарушение ПДД - что было ранее: