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Рада проголосовала за большое повышение штрафов за нарушение ПДД

16 февраля 2021, 14:01
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Во втором чтении за закон, который в несколько раз повышает штрафы за нарушение правил дорожного движения в Украине, прологосовали 325 депутатов.

Полиция
Рада проголосовала за большое повышения штрафов за нарушение ПДД / УНИАН

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект закона о большом повышении штрафов за нарушение украинцами правил дорожного движения. Как сообщается на сайте парламента, "За" проголосовали 325 народных избранников.

Документ предусматривает, что заезду в нетрезвом виде в Украине будут накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен (сейчас ‒ 10,2 тысячи), за превышение скорости ‒ до 3,4 тысячи гривен.

Также предлагается повысить минимальный штраф до 510 гривен за:

  • не пристегнутый ремень;
  • отсутствие шлема у мотоциклиста;
  • неосвещенный номерной знак;
  • разговор по телефону за рулем без гарнитуры;
  • нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

Далее, авторы законопроекта предлагают штрафовать за бегство с места ДТП на 3,4 тысячи гривен (сейчас - 255).

Аналогичный штраф предлагают ввести за превышение скорости более чем на 50 километров в час в населенных пунктах. При этом за превышение скорости от 20 до 50 километров в час депутаты хотят штрафовать на 340 гривен.

Остальные важные повышения штрафов, которые предлагаются законом:

  • За непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции или аварийной службе - с 510 до 680 гривен;
  • За создание аварийной ситуации - 1445 гривен;
  • За нарушение, которое привело к аварии - 850 гривен.
  • За езду без прав - штраф в 425 грн.
  • За отсутствие прав в принципе - 3,4 тысячи грн.
  • За управление транспортными средствами после лишения прав в судебном порядке - 20,4 тысячи грн.
  • За переход дорогу в неположенном месте - штраф 255 грн (сейчас 51 гривна). За нарушение ПДД велосипедистами - 340 гривен.
  • За создание аварийной ситуации - 850 грн.

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Увеличение штрафов за нарушение ПДД - что было ранее:

  • В июле 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах.
  • Согласно документу, украинцев полиция сможет останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. В том числе в ночные часы и в праздничные дни. Однако во втором чтении 16 февраля данную поправку депутаты не проголосовали.
  • Кроме того, по закону в несколько раз вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости, а накладывать их на водителей полицейские смогут на водителей в течение года, а не в течение трех месяцев, как сейчас.
  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале 2021 года заявлял о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения.
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