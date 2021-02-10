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У Авакова рассказали, почему нужно отменить письма о штрафах для водителей

10 февраля 2021, 17:45
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По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, законопроект об условиях отмены писем нарушителям правила дорожного движения уже в Раде.

Письмо счастья
У Авакова рассказали, почему нужно отменить письма о штрафах для водителей / mvs.gov.ua

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, заявил о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения ‒ в случае, если водитель своевременно уплатит штраф. Об этом чиновник заявил во время очередного брифинга, сообщают представители пресс-службы МВД.

По словам Геращенко, в Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатило свой штраф в течение 15 дней", ‒ сказал он.

Кроме того, по словам Геращенко, в ближайшее время в парламенте Кабмин зарегистрирует в Раде законопроект о привлечении представителей дипломатического корпуса к административной ответственности ‒ если они будут нарушать правила дорожного движения в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В июле 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах.
  • Согласно документу, украинцев полиция сможет останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. В том числе в ночные часы и в праздничные дни.
  • Кроме того, в несколько раз вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости, а накладывать их на водителей полицейские смогут на водителей в течение года, а не в течение трех месяцев, как сейчас.
Верховная Рада ПДД штрафы на дорогах Антон Геращенко Арсен Аваков новости Украины
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