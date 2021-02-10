У Авакова рассказали, почему нужно отменить письма о штрафах для водителей / mvs.gov.ua

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, заявил о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения ‒ в случае, если водитель своевременно уплатит штраф. Об этом чиновник заявил во время очередного брифинга, сообщают представители пресс-службы МВД.

По словам Геращенко, в Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатило свой штраф в течение 15 дней", ‒ сказал он.

Кроме того, по словам Геращенко, в ближайшее время в парламенте Кабмин зарегистрирует в Раде законопроект о привлечении представителей дипломатического корпуса к административной ответственности ‒ если они будут нарушать правила дорожного движения в Украине.

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