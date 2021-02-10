У Авакова рассказали, почему нужно отменить письма о штрафах для водителей

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, законопроект об условиях отмены писем нарушителям правила дорожного движения уже в Раде.
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, заявил о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения ‒ в случае, если водитель своевременно уплатит штраф. Об этом чиновник заявил во время очередного брифинга, сообщают представители пресс-службы МВД.
По словам Геращенко, в Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.
"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатило свой штраф в течение 15 дней", ‒ сказал он.
Кроме того, по словам Геращенко, в ближайшее время в парламенте Кабмин зарегистрирует в Раде законопроект о привлечении представителей дипломатического корпуса к административной ответственности ‒ если они будут нарушать правила дорожного движения в Украине.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В июле 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах.
- Согласно документу, украинцев полиция сможет останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. В том числе в ночные часы и в праздничные дни.
- Кроме того, в несколько раз вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости, а накладывать их на водителей полицейские смогут на водителей в течение года, а не в течение трех месяцев, как сейчас.