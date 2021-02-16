Рада не позволила патрульным "сидеть в кустах" и выборочно останавливать водителей

Депутаты отклонили рекомендованную профильным комитетом норму, по которой коп смог бы останавливать автомобиль, чтобы проверить водителя на алкоголь в крови.
Верховная Рада Украины не разрешила безосновательные остановки водителей, чтобы проверить водителя на алкоголь в крови. Также депутаты не согласились на положения закона, позволявшие фиксировать превышение скорости "под прикрытием".
Народные депутаты приняли такое решение в ходе заседания Рады, трансляция которого велась в Youtube. Законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" во втором чтении и в целом поддержали 325 народных депутатов.
Но депутаты отклонили ранее рекомендованную профильным комитетом норму, по которой полицейский смог бы останавливать транспортные средства в случае, "если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции".
Предлагалось разрешить это в ночное время, с 22 часов вечера до 8 часов утра, а также в праздничные, выходные дни и в течение следующего дня после таких дней.
Если бы норму не изъяли из закона, работник полиции имел бы возможность законно остановить транспортное средство с целью проведения осмотра на состояние опьянения.
Не поддержала Рада и комитетскую рекомендацию ко второму чтению о праве полицейского при остановке автотранспортного средства требовать от водителя выйти из машины.
Увеличение штрафов за нарушение ПДД - о чем сообщалось ранее:
- Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект закона о большом повышении штрафов за нарушение украинцами правил дорожного движения.
- Документ предусматривает, что заезду в нетрезвом виде в Украине будут накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен (сейчас ‒ 10,2 тысячи), за превышение скорости ‒ до 3,4 тысячи гривен.
- Авторы законопроекта предлагают штрафовать за бегство с места ДТП на 3,4 тысячи гривен (сейчас - 255).
- Аналогичный штраф предлагают ввести за превышение скорости более чем на 50 километров в час в населенных пунктах. При этом за превышение скорости от 20 до 50 километров в час депутаты хотят штрафовать на 340 гривен.