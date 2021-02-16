Рада не позволила патрульным "сидеть в кустах" и выборочно останавливать водителей / УНИАН

Верховная Рада Украины не разрешила безосновательные остановки водителей, чтобы проверить водителя на алкоголь в крови. Также депутаты не согласились на положения закона, позволявшие фиксировать превышение скорости "под прикрытием".

Народные депутаты приняли такое решение в ходе заседания Рады, трансляция которого велась в Youtube. Законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" во втором чтении и в целом поддержали 325 народных депутатов.

Но депутаты отклонили ранее рекомендованную профильным комитетом норму, по которой полицейский смог бы останавливать транспортные средства в случае, "если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции".

Предлагалось разрешить это в ночное время, с 22 часов вечера до 8 часов утра, а также в праздничные, выходные дни и в течение следующего дня после таких дней.

Если бы норму не изъяли из закона, работник полиции имел бы возможность законно остановить транспортное средство с целью проведения осмотра на состояние опьянения.

Не поддержала Рада и комитетскую рекомендацию ко второму чтению о праве полицейского при остановке автотранспортного средства требовать от водителя выйти из машины.

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