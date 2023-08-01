В Украине поменяли правила получения водительских прав: что теперь будет иначе

Украинцы уже с осени 2023 года смогут самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена на получение водительского удостоверения.

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Кроме того, введена административная ответственность в виде штрафов для автошкол и сервисных центров МВД / коллаж Главред, фото УНИАН и Нацполиция

Украинцы уже осенью нынешнего года получат возможность самостоятельно готовиться к сдаче теоретической части экзамена на получение водительских прав. Такие нормы предусматривает законопроект № 7354, который вступил в силу в конце июля.

Как объясняют в Главном сервисном центре МВД, самоподготовка водителей будет разрешена с 29 октября.

Кроме того, введена административная ответственность в виде штрафов для автошкол и сервисных центров МВД – за нарушения при подготовке будущих водителей и их допуске к управлению транспортными средствами.

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И с 29 октября водители смогут выбирать, как учить правила дорожного движения, основы строения транспортного средства и основы оказания медицинской помощи – самостоятельно или в автошколе. В то же время для практической части обучение в автошколе нужно будет обязательно пройти А для этого потребуются:

аккредитованный инструктор;

специально переоборудованный учебный автомобиль;

определенное количество часов обучения для каждой из категорий.

И только после прохождения практического обучения в автошколе можно будет сдать внутренний экзамен, а затем и экзамен в сервисном центре МВД. При этом, пока кандидат в водители успешно не сдал теорию, то ему нельзя начинать практическую часть.

Какие штрафы ввели для автошкол и центров МВД

Учебные заведения и сервисные центры МВД теперь могут быть оштрафованы за целый ряд нарушений.

Для автошкол это:

проведение подготовки, переподготовки водителей транспортных средств людьми, которые не имеют действующих документов специалиста по подготовке водителей транспортных средств;

допуск лиц, которые не сдали теоретическую часть, к практической подготовке водителей;

проведение практической подготовки водителей с использованием транспортных средств, оборудованных с нарушением требований ПДД, или лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Размер штрафов для автошкол закреплен в законе на уровне от 500 до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8,5 тысячи грн до 13,6 тысячи грн).

Позднее Министерство внутренних дел сообщило, что ограничение количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения позднее отменено.

Теперь человек в течение года после завершения обучения в автошколе и получения сертификата может:

неограниченное количество раз сдавать теоретического экзамена;

неограниченное количество попыток за два года со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Напомним, еще мае 2022 года, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров писал, что в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем.

Чиновник собщал, что новая услуга в "Дие" позволит любому украинцу установить в онлайн-режиме личность другого человека ‒ который может законно пользоваться его автомобилем. Ранее право управления транспортным средством можно было только в кабинете водителя или в сервисном центре МВД.

До того, в декабре 2021 года, украинское правительство окончательно одобрило постановления, которые дают возможность использовать электронные документы − электронные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении "Дия" наравне с бумажными.

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