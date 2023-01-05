В Украине изменился порядок получения водительских прав. Теперь учиться вождению нужно после сдачи теоретического экзамена.

В Украине стало сложнее получить водительские права: что поменялось / коллаж фото УНИАН

В Украине поменяли порядок получения водительских прав. Об этом говорится в официальном сообщении на Facebook-странице украинского МВД.

Как говорят полицейские, теперь человеку после обучения в автошколе нужно будет сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. И только после этого он получит право освоить практические навыки вождения. И уже потом второй раз сдает экзамен по вождению в МВД.

"На первом этапе выбираете аккредитованное учебное заведение и проходите теоретический курс обучения. С помощью онлайн-тренажера готовитесь к экзамену в сервисном центре МВД. Затем переходите к следующему этапу — практической подготовке. Осваиваете водительские навыки, сдаете внутренний экзамен в автошколе, получаете свидетельство и обращаетесь в сервисный центр МВД. Если успешно преодолеваете практический экзамен, приходите и получаете свое первое водительское удостоверение ", — сообщили полицейские.

Напомним, ранее, в мае 2022 года, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров писал, что в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем.

Чиновник собщал, что новая услуга в "Дие" позволит любому украинцу установить в онлайн-режиме личность другого человека ‒ который может законно пользоваться его автомобилем. Ранее право управления транспортным средством можно было только в кабинете водителя или в сервисном центре МВД.

До того, в декабре 2021 года, украинское правительство окончательно одобрило постановления, которые дают возможность использовать электронные документы − электронные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении "Дия" наравне с бумажными.

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