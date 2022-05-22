В Украине упростили правила получения водительских прав: что изменилось

В Украине упростили правила получения водительских прав / УНИАН

В Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места обучения, говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел Украины.

Главный сервисный центр МВД изменил правила для удобства граждан во время войны, когда некоторым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий и переехать в другие населенные пункты.

Что изменилось

Отныне сдать экзамены для получения водительское удостоверение можно в любом центре на территории Украины, несмотря на то, где вы проходили обучение.

Так, если вы сдали теоретический экзамен в одном городе, то практику проходить можно и в другом.

Также если гражданин сдал оба экзамена в одном населенном пункте, но не успел получить водительское удостоверение из-за вынужденного переезда, то теперь есть возможность получить их в сервисном центре города, куда временно переехал.

Тем, кто сдает на права на вождение легковушек и грузовиков с прицепом, теоретическую часть обучения сократили почти на треть. При этом посещать занятия можно онлайн.

Кроме того, изменения затронули и свидетельства для поездки за границу. Детальнее о новшествах относительно водительских удостоверений - на видео от МВД.

Ранее в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чиновник пишет, что новая услуга в "Дие" позволит любому украинцу установить в онлайн-режиме личность другого человека ‒ который может законно пользоваться его автомобилем. Ранее право управления транспортным средством можно было только в кабинете водителя или в сервисном центре МВД.

Читайте также: