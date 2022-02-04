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В "Дию" добавили функцию передачи техпаспорта другому человеку

4 февраля 2022, 14:02

Как подчеркнул сам руководитель Минцифры Михаил Федоров, теперь нести ответственность за нарушения ПДП будет водитель, а не собственно владелец машины.

Дия
Приложение "Дия" / Миннцифры

4 февраля в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.

Чиновник пишет, что новая услуга в "Дие" позволит любому украинцу установить в онлайн-режиме личность другого человека ‒ который может законно пользоваться его автомобилем. Ранее право управления транспортным средством можно было только в кабинете водителя или в сервисном центре МВД.

Заявление на назначение надлежащего пользователя в "Дие" должны подавать двое людей ‒ собственник автомобиля и водитель, который хочет им управлять. Для участия в бета-тесте необходимо оформить внутренний или заграничный паспорт, техпаспорт машины, а также водительское удостоверение нужной категории.

Как подчеркнул сам Федоров, благодаря новым правилам и современным системам фиксации нарушений ПДД нести ответственность за них будет водитель, а не собственно владелец машины.

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Напомним, ранее чиновники Министерства цифровой трансформации заявили о том, что есть вполне конкретные причины исчезновения документов из приложения "Дия".

""Дия" не хранит персональные данные, а только отображает информацию из реестров после разового запроса пользователя. Когда тот выходит из приложения, система удаляет ковид-сертификаты для безопасности персональных и медицинских данных.

"Медицинские данные более чувствительны, чем персональные, и поэтому по требованию Минздрава нужно каждый раз давать согласие на их обработку и делать новый запрос", — пояснили они.

viber
ПДД водительские права ДІЯ новости Украины Михаил Федоров
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