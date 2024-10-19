Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

Синоптики предупреждают об опасности из-за заморозков, во многих областях будет туман.

https://glavred.info/synoptic/vlupit-5-gradusnyy-moroz-ukrainu-atakuyut-silnye-zamorozki-10606865.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / фото: pexels

Погода в Украине 20 октября будет морозной и туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях синоптики объявили I и II уровни опасности из-за сильных заморозков до -5 градусов. Об опасности предупреждают в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ночью и утром 20 октября синоптики предупреждают о сильном тумане 200-500 м. Он ожидается в западных, Житомирской и Винницкой областях. В этих регионах объявлен І уровень опасности.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет прохладно 20 октября. На востоке будет холоднее всего - 6-9 градусов тепла. Теплее всего будет на западе - до 15 градусов тепла. Ночью в большинстве областей будут заморозки. В этот день также ожидаются дожди в Крыму, в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Уже с понедельника, 21 октября, в Украину вернется солнечная погода. Синоптик прогнозирует потепление.

Что известно о Наталье Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / фото: ventusky

Погода 20 октября

В Украине 20 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь в юго-восточных областях. В западных, Житомирской, Винницкой областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-5°, в южной части и восточных областях температура 1-6° тепла (в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 8-13° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 20 октября в Украине будет морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +6...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +3...+7 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / фото: meteoprog

Погода 20 октября в Киеве

В Киеве 20 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют.

"Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-5°, температура днем 8-13° тепла; в Киеве ночью заморозки на почве и в воздухе 0-2°, температура днем около 10° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред