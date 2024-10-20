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Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
20 октября 2024, 05:55
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Уже 25 октября страну атакует новая магнитная буря.
магнитная буря, солнце
В Украине жестко усилилась магнитная буря / фото: pixabay

Украину атаковала магнитная буря. Она должна была закончиться, но внезапно жестко усилилась. Об этом сообщает meteoagent.

Мощность магнитной бури начала расти 17 октября. Тогда она была на уровне 5-ти баллов. Уже на следующий день она взлетела до почти 7-балльной мощности, а 19 октября достигла отметки почти 8-ми баллов.

Ожидается, что 20-21 октября магнитная буря станет слабее. Она опустится до уровня 4-х баллов. 22 октября сила бури станет 3-балльной.

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Новая магнитная буря ворвется в страну уже 25 октября и ударит с 4-балльной мощностью. После этого она опустится до трех баллов и снизится до минимума.

магнитная буря
В Украине жестко усилилась магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышек класса С и М. Сообщается, что 20 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 31 солнечное пятно.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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