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У россиян появились новые панические страхи в 2024 году: чего больше всего боятся в РФ

Руслана Заклинская
21 октября 2024, 12:49
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Россияне очень чувствительно реагируют на любые вмешательства в свою личную жизнь, тогда как социально-экономические проблемы в РФ уже стали привычными.
У россиян появились новые панические страхи в 2024 году: чего больше всего боятся в РФ
Чего больше всего боятся россияне в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: SOTA, 4 отдельная танковая бригада

В 2024 году у россиян появились новые источники тревоги, которые стали актуальными в третьем квартале. Основные причины беспокойства населения страны-агрессора РФ - боевые действия в приграничных с Украиной регионах, блокировка YouTube и проблемы нелегальной миграции. Об этом свидетельствует исследование КРОС.

Наибольшее беспокойство у россиян, которые продолжают агрессию против Украины, вызывает ситуация в Курской области, где продолжается операция ВСУ. Индекс тревожности по этому вопросу составляет 846,5, что превышает все остальные страхи населения России. Местные жители обеспокоены не только самими боевыми действиями, но и их последствиями - эвакуацией населения и разрушением инфраструктуры.

Второе место по уровню беспокойства занимает вопрос блокировки YouTube. В социальных сетях эта проблема обсуждается более чем в девять раз активнее, чем в традиционных российских медиа. Население РФ заволновалось о необходимости перехода на альтернативные видеохостинги и ищет способы, как обойти запрет.

видео дня

Третье место занимает проблема нелегальной миграции, которая стала особенно актуальной из-за новых законодательных инициатив Госдумы. Россияне недовольны этими изменениями, поскольку считают, что они могут не решить проблему, а наоборот привести к нехватке рабочих кадров.

На четвертом и шестом местах - атаки БпЛА и угроза ядерной войны с НАТО. Также россиян беспокоит квадробинг и запрет на пропаганду чайлдфри, который вызывает опасения относительно вмешательства властей в их личную жизнь. Неожиданной причиной тревоги стал развод популярного в РФ исполнителя Шамана.

Российские эксперты утверждают, что граждане страны-агрессора чувствительно реагируют на любые вмешательства в их частную жизнь, тогда как социально-экономические проблемы в этом квартале не вызвали значительного беспокойства, ведь население уже привыкли к материальным трудностям.

У россиян появились новые панические страхи в 2024 году: чего больше всего боятся в РФ
ТОП-10 страхов россиян / Фото: скриншот

Что такое КРОС?

Компания развития общественных связей (КРОС) - российская компания по связям с общественностью. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

Бои в Курской области РФ - последние новости

Напомним, украинские войска продвинулись на север от Суджи в рамках операции в Курской области, сообщил Институт изучения войны (ISW). ВСУ продвинулись на восток от Черкасского Поричного.

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские части, которые выполняют задачи в Сумской и Курской областях. Он заверил, что, несмотря на попытки России перехватить инициативу, ситуация остается под контролем украинских сил.

Военный эксперт Валерий Рябых отметил, что Курская операция ВСУ продолжает достигать запланированных результатов. Украинские войска перехватили инициативу на одном из направлений и заставили россиян действовать по их правилам.

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