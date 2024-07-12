В РФ хотят заблокировать YouTube в начале осени - российские пропагандисты

В стране-агрессоре РФ сервис YouTube могут заблокировать в стране-агрессора России уже в сентябре нынешнего года.

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В России блокировка YouTube: хостинг хотят закрыть в сентябре - росСМИ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Один из крупнейший мировых видеохостингов YouTube могут окончательно заблокировать в стране-агрессоре РФ уже в сентябре 2024 года. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Газета.ру".

"В течение июля-августа будет какая-то деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то - подтормаживать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка", - утверждает источник пропагандистов.

Второй источник пропагандистов также заявил, что также получил информацию об отключении сервиса осенью.

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Причем официально пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков опроверг планы правительства страны-агрессора РФ о блокировке YouTube.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Немногим ранее,12 июля, госкорпорация "Ростелеком" предупредил россиян о возможном замедлении работы YouTube. Как сообщается на официальном сайте корпорации, есть технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках (это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube - система Google Global Cache).

Напомним, ранее видеохостинг YouTube заблокировал официальные каналы российских исполнителей, которые поддерживают диктатора Путина: Полины Гагариной, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной. Кроме того, в отношении них Евросоюз давно ввел санкции.

До того популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких исполнителей из страны-агрессора РФ, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны против Украины. В их числе – известные артисты-путинисты Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ"

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