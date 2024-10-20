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Уничтожены тысячи россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ на фронте

Алексей Тесля
20 октября 2024, 22:12
53
Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.
Украина, Россия, ВСУ
ВСУ уничтожают оккупантов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43-я ОМБр

За неделю с 13 по 20 октября 2024 года потери российских оккупантов на фронте составляют около 9590 человек личного состава.

Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

Среди уничтоженного за последнюю неделю:

Кто такой Александр Павлюк?

Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия.

Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины".

На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы.

15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

  • 76 танков;
  • 235 боевых бронированных машин;
  • 155 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • 403 единицы автотехники;
  • 41 единица спецтехники.
Screenshot
/ t.me/Pavliuk_KSV

Смотрите видео - Пентагон раскрыл потери армии РФ:

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Ранее были названы катастрофические потери РФ на востоке. Российские войска продвинулись на Бахмутском направлении, рассказал Андрей Полухин.

Напомним, ранее экс-сотрудник СБУ назвал, какой город под угрозой захвата РФ. Противник попытается повторить сценарий захвата Угледара, предупредил Иван Ступак.

Как сообщалось, два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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/ Главред

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