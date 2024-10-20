Уничтожены тысячи россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ на фронте

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

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ВСУ уничтожают оккупантов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43-я ОМБр

За неделю с 13 по 20 октября 2024 года потери российских оккупантов на фронте составляют около 9590 человек личного состава.

Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

Среди уничтоженного за последнюю неделю:

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

76 танков;

235 боевых бронированных машин;

155 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

403 единицы автотехники;

41 единица спецтехники.

/ t.me/Pavliuk_KSV

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/ Главред

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