У РФ есть силы идти в наступление, но появился очень важный нюанс - эксперт

Дмитрий Жмайло считает, что РФ не сможет добиться прорывов фронта.

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У россиян есть силы продвигаться на фронте / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Главред

У российских оккупантов еще есть силы, чтобы идти в наступление и продвигаться. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

В то же время эксперт считает, что враг не сможет совершить большие прорывы фронта.

"У россиян есть ресурсы для того, чтобы продвигаться. Но организовывать такие большие прорывы, как во время боев за Авдеевку, думаю, они не смогут. Скорее всего, ползучее наступление будет продолжаться, но большие прорывы фронта вряд ли возможны. Потому что артиллерии и других огневых средств поражения у нас все-таки значительно больше, чем было прошлой зимой. И это играет свою роль", - говорит Жмайло. видео дня

Он также отметил, что Украина сможет полностью остановить наступление россиян, но для этого западные партнеры должны передать достаточное количество дальнобойного оружия и снять ограничения на удары по РФ.

"Проблема заключается в том, что российские войска на передовой получают все необходимое с территории РФ - логистика работает. У противника больше ресурсов и людей, которых они не жалеют. Россияне постоянно усиливаются, потому что у них есть такая возможность. Если мы разрушим логистику, тогда можно нарушить это наступление", - добавил он.

Недостаточное количество дальнобойного оружия не дает Украине переломить ситуацию.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Наступление РФ - главные новости

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал направление, где враг готовит наступление. Он заявил, что оккупанты готовят боевые подразделения для наступления в Запорожской области.

Также Дмитрий Жмайло дал важный прогноз нового наступление РФ. Он считает, что россияне будут пытаться продвинуться не к Осколу, а в направлении северного плацдарма - к Ковшаровке, Купянску-Узловому, Купянску, Песчаному и Петропавловке.

Напомним, что появился тревожный прогноз относительно нового наступления РФ. В начале своей операции на севере Харьковщины российские оккупанты хотели соединить два направления и сделать единое Купянско-Харьковское направление. Пока россияне на севере больше заняты Курской областью.

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