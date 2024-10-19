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Россияне могут пойти в обход Купянска: Жмайло дал важный прогноз нового наступление РФ

Юлия Закрепа
19 октября 2024, 15:39
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Россияне продолжают двигаться, но в неделю захватывают от 100-200 до 500 метров территорий.
Россияне могут пойти в обход Купянска: Жмайло дал важный прогноз нового наступление РФ
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

В интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло проанализировал ситуацию в Купянском районе. Он также дал прогноз, пойдут ли россияне на Купянск в обход города, например, в направлении Купянска-Узлового.

"Скорее всего, что именно так они и будут двигаться. По моему мнению, они будут пытаться продвинуться не к Осколу, а в направлении северного плацдарма - к Ковшаровке, Купянску-Узловому, Купянску, Песчаному и Петропавловке. В общем там много населенных пунктов, за которые мы будем пытаться цепляться", - пояснил эксперт.

Дмитрий Жмайло также дал важный прогноз, смогут ли россияне ликвидировать этот северный плацдарм к востоку от Оскола.

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"Теоретически - да. Но для этого им понадобится очень много ресурсов и людей. Конечно, от российского командования можно ждать чего угодно, однако вряд ли противник снова начнет использовать механизированные кулаки. Мы видели, как при попытке прорваться к Сеньково была уничтожена одна из их крупнейших колонн численностью более полусотни единиц бронированной техники. И силы обороны показали, что их механизированные штурмы против нас неэффективны", - рассказал Жмайло.

Он также считает, что более эффективно работает тактика малых пехотных групп, при применении которой командование не жалеет своих солдат. Военная техника для него гораздо ценнее. Россияне способны перемалывать очень много ресурса, а мы, конечно, не можем перекручивать эту мясорубку, потому что нам не хватает сил.

"Здесь вопрос заключается в том, насколько у россиян хватит резервов. Например, они рассматривают перспективными для себя два направления: Покровско-Купянское и Курское. И оказывается, что возникают проблемы с резервами, и россияне уже не могут бросать так много людей на поле боя. Потому что есть эти два приоритетных направления, а силы растягиваются. Только в Курской области они задействовали 50 тысяч своих военных", - добавил Жмайло.

Купянск Инфографика
Что известно о городе Купянск / Инфографика: Главред

Жмайло также сообщил о проблеме с резервами - это одна из причин, почему продвижение противника каждый раз уменьшается вширь и по километрам. Россияне продолжают двигаться, но в неделю захватывают от 100-200 до 500 метров территорий. В последние дни быстрых продвижений с их стороны мы уже не видим.

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что военный ВСУ сообщил о том, что войскам РФ поставили две "задачи" на Купянском направлении. Россияне пытаются приложить максимальные усилия, чтобы выйти к Осколу и захватить там плацдарм. Враг во время своих атакующих действий осуществляет комбинированные атаки.

В ОВА сообщили, что войска РФ уже были в 4 км от Купянска. Олег Синегубов сообщил, что Силы обороны уничтожают врага, события разворачиваются быстро - проводится эвакуация населения. Нужно обеспечить ВСУ условия для ведения эффективной обороны.

Андрей Беседин заявил, что на Купянск РФ массированно сбрасывает КАБы - в городе уничтожена инфраструктура. Российские войска используют авиационные бомбы большой мощности (КАБ), весом до полутора тонн, которые разрушают все в радиусе одного километра, особенно в центральной части Купянска.

Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог.

27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.
Как пишет Forbes, к югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", который отвечает за это направление, также говорит, что
Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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