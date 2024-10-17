Войска РФ уже были в 4 км от Купянска: в ОВА сделали заявление о ситуации

На Купянском направлении обстановка быстро меняется, идет эвакуация местных жителей, сказал Олег Синегубов.

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Идет эвакуация людей, чтобы ВСУ могли вести эффективную оборону - Синегубов / Коллаж: Главред, фото: Главред (иллюстративное фото), DeepState

Российские оккупанты уже приближались к Купянску на расстояние в 4 километра. Силы обороны уничтожают врага, события быстро развиваются. Проводится эвакуация населения. Нужно обеспечить ВСУ условия для ведения эффективной обороны. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что жителям Купянска небезопасно оставаться в городе.

"Враг уже приближался ближе всего к границе Купянска на 4 км. Конечно, ВСУ его постоянно уничтожают, однако та динамика, которая есть, она несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта. Поэтому, мы должны способствовать нашим ВСУ вести эффективную оборону. И для этого мы должны эвакуировать гражданское население", - отметил чиновник. видео дня

Также он добавил, что из города уже выезжают работники коммунальных служб.

"Поэтому эти службы будут выезжать и уже выезжают. И уже оформляют себе удаленные рабочие места, в глубине нашей территории", - сказал Синегубов.

Откуда эвакуируют людей

По словам Синегубова, приоритет – левый берег Оскола.

"Потому что там уже в результате обстрелов отсутствуют коммуникации: тепло, вода, электричество. Из тех территорий планируем вывезти порядка 2,5 тысячи жителей", - объяснил глава Харьковской ОВА.

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Ситуация на Купянском направлении обострилась. По словам командира батальона Ахиллес 92-й Отдельной штурмовой бригады Юрия Федоренко, войска РФ пытаются выйти на левобережье реки Оскол и там закрепиться. Также оккупантам поставили задачу по захвату Купянска-Узлового.

Российские оккупанты были в нескольких километрах от Купянска, считают аналитики Института изучения войны. На днях они сообщали о боях в населенном пункте Петропавловка, который находится недалеко от города.

В Купянске и еще трех общинах будет проведена эвакуация, сказал Олег Синегубов 15 октября. На левом берегу Оскола самая сложная ситуация, из-за вражеских обстрелов там нельзя будет гарантировать восстановление водоснабжения, теплоснабжения и отопления.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.



Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

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