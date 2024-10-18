Снижение мобилизационного возраста в Украине: в ВСУ назвали главное условие

В Украине не должно быть "лазеек", которые могли бы помочь избежать мобилизации, убежден Иван Тимочко.

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В ВСУ оценили вероятность снижения мобилизационного возраста / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине может рассматриваться при нехватке ресурсов для обороны страны, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Если мы окажемся в ситуации, когда нам действительно не будет откуда черпать дополнительный ресурс для обороны нашей страны, то снижение мобилизационного возраста вполне реальный сценарий развития событий", - подчеркнул он в эфире Эспрессо.

При этом представитель ВСУ обратил внимание на то, что в Украине не должно быть "лазеек", которые могли бы помочь избежать мобилизации, иначе тогда снижение мобилизационного возраста будет вопросом повестки дня.

Вместе с тем он уточняет, что не исключен вариант, когда Украине придется очень резко усилить мобилизацию граждан, которые попадают под снижение мобилизационного возраста.

"Хочу напомнить, что в Украине мобилизационный возраст составляет от 18 лет. Здесь дискуссий просто не может быть. То есть, если законодательство не будет давать лазейки, чтобы избежать мобилизации, а будет концентрировать и мотивировать граждан защищать свою страну, то вопрос снижения мобилизационного возраста возможно и не будет рассматриваться", - говорит собеседник.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

По словам главы Совета резервистов, вопрос получения высшего образования мужчинами от 25 лет должен быть урегулирован законодательно, чтобы лишить таких граждан законных оснований избежать военной службы.

"Я понимаю, когда происходит бронирование на военные объекты. Впрочем, бронировать футболистов, циркачей и другие подобные профессии в условиях войны не должно быть. Нам нужно защищать страну. Я понимаю, что молодежь должна учиться и получать образование, но точно не мужчины в возрасте от 25 лет. Они имели шанс получить высшее образование. Поэтому, возможно, сейчас важно воспользоваться шансом защитить свою страну", - добавил Тимочко.

Смотрите видео - снижение призывного возраста до 25 лет, как это повлияет на армию Украины:

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Как сообщаелось ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

/ фото: Главред

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