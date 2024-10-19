Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло

Битва за Купянск уже фактически началась, россияне намерены повторить в городе сценарий Волчанска, считает Дмитрий Жмайло.

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Осенью-зимой Россия будет разрушать Купянск и Купянск-Узловой - Жмайло / Главред

Ключевые тезисы:

Россия намерена разрушить Купянск и Купянск-Узловой

Сценария Авдеевки с прорывом фронта на Купянщине не будет

В следующем году РФ могут ждать значительные проблемы на фронте

Российские войска усилили наступательные действия на Купянском направлении. Они проводят штурмы к востоку от Купянска и добились там тактических продвижений. Время от времени оккупанты подходят на расстояние в несколько километров от Купянска, но бойцы Сил обороны отражают их атаки.

Россия не оставляет планов на повторный захват Купянска и Купянска-Узлового, которые нужны вражеским силам для усиления собственной логистики на восточном и северо-восточном фронтах. Купянск и близлежащие населенные пункты становятся зоной активных боевых действий, а власти работают над эвакуацией местного населения.

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В интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло проанализировал ситуацию в Купянском районе, объяснил, какие планы у оккупантов относительно Купянска и реки Оскол, назвал проблему, с которой противник может столкнуться в середине 2025 года, и оценил возможности Украины остановить продвижение врага на поле боя.

Ситуация на Купянском направлении существенно обострилась. Оккупанты проводят наступательные действия, а на левом берегу реки Оскол и в самом Купянске началась эвакуация. Как вы оцениваете обстановку? В чем заключается главная задача противника на Купянщине?

Главная задача россиян - прижать нас хотя бы к реке Оскол и вернуть утраченные территории, которые отвоевала Украина осенью 2022 года. К сожалению, пока можно сказать, что в результате атак в направлении Сеньково им частично удалось прижать нас к трассе, ведущей на Боровую. Эта артерия однозначно под огневым контролем противника, и теперь нам придется перепланировать логистику.

На востоке Харьковской области мы пользуемся возможностями рек Оскол и Северский Донец. Там у нас наведено с десяток понтонных переправ и настроена логистика. Есть два плацдарма - на север и с юга на восток от Оскола. Продвижением к Сеньковому россияне вбили клин на юге и нашли щель, где смогли продвинуться. Впрочем, наш южный укреп район мощный и там более подготовленные позиции.

Поэтому россияне, скорее всего, остановятся на ликвидации именно северного плацдарма к востоку от Оскола и будут пытаться подойти ближе к Купянску и продвинуться так, чтобы линия фронта проходила по водной преграде. Но я не думаю, что противник в случае такого сценария решится форсировать Оскол уже в этом году. Наступление осенне-зимнего сезона таким действиям не очень будет способствовать.

Россияне будут пытаться ликвидировать северный плацдарм ВСУ к востоку от Оскола и приблизиться к Купянску, считает Жмайло / DeepState

Однозначно россияне будут разрушать Купянск корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). Меры, направленные на эвакуацию гражданских, а в частности принудительная эвакуация семей с детьми - абсолютно правильные вещи, которые помогут сохранить людей. Думаю, что решения даже недостаточно жесткие: нужна принудительная эвакуация на восток от Оскола и особенно из Купянска. Потому что такие крупные населенные пункты, как город Купянск и поселок городского типа Купянск-Узловой, россияне будут стирать с лица земли.

Битва за Купянск может начаться этой зимой или весной следующего года?

Фактически она уже началась. Я неоднократно посещал Купянск и могу сказать, что еще летом позапрошлого года город был существенно разрушен. В последнее время ситуация только ухудшилась. Не думаю, что битва, которая будет предусматривать форсирование Оскола, возможна в этом году. Но, вполне возможно, что за этот осенне-зимний период россияне полностью разрушат Купянск так же быстро, как и Волчанск.

Что касается конкретно форсирования Оскола, вряд ли они на это пойдут в ближайшее время. Россияне будут пытаться прижать нас именно по Осколу. Потому что это логичный сценарий. В сложных местах вероятность форсирования рек существенно уменьшается. Россияне продвигаются там, где у них есть преимущество, обусловленное открытой местностью, отсутствием укреплений и водных преград. А вот в случае с Селидово (город расположен на реке Соленая, - ред.) мы видим, что они даже не решаются штурмовать его в лоб, а сталкиваются с проблемами и стремятся обойти город. У россиян много оперативных задач на западе Донетчины, поэтому им пока не до захвата Купянска.

Есть ли угроза обострения ситуации в направлении Боровой?

На этом направлении россиянам удалось достичь тактического преимущества в районе населенного пункта Андреевка, но до самой Боровой там достаточно далеко. Скорее всего, оттенок Сеньково-Боровая мы уже не сможем использовать в своей логистике, и Оскол в этом районе достаточно широкий. А вот район Гороховатки вероятно будет работать - там все мосты взорваны, но наведены понтонные переправы.

По моему мнению, пока угрозы Боровой нет. Россияне сейчас больше атакуют в направлении Вишневого (западнее Андреевки, - ред.), дальше идут другие населенные пункты. Если противник и подойдет к Боровой, то это точно вопрос не ближайших дней.

Угрозы для Боровой пока что нет - Жмайло / DeepState

Таким образом, россияне, скорее всего, будут двигаться не сразу на Купянск, а в обход города, например, в направлении Купянска-Узлового?

Скорее всего, именно так они и будут двигаться. Думаю, они будут пытаться продвинуться не к Осколу, а в направлении северного плацдарма - к Ковшаровке, Купянску-Узловому, Купянску, Песчаному и Петропавловке. В целом там много населенных пунктов, за которые мы будем пытаться цепляться.

Могут ли россияне ликвидировать этот северный плацдарм к востоку от Оскола? Теоретически - да. Но для этого им понадобится очень много ресурсов и людей. Конечно, от российского командования можно ожидать чего угодно, однако вряд ли противник снова начнет использовать механизированные кулаки. Мы видели, как при попытке прорваться к Сеньково была уничтожена одна из их крупнейших колонн численностью более полусотни единиц бронированной техники. И Силы обороны показали, что их механизированные штурмы против нас неэффективны.

Более эффективно работает тактика малых пехотных групп, при применении которой командование не жалеет своих солдат. Военная техника для него гораздо ценнее. Россияне способны перемалывать очень много ресурса, а мы, конечно, не можем перекручивать эту мясорубку, потому что нам не хватает сил.

Здесь вопрос заключается в том, насколько у россиян хватит резервов. Например, они рассматривают перспективными для себя два направления: Покровско-Купянское и Курское. И оказывается, что возникают проблемы с резервами, и россияне уже не могут бросать так много людей на поле боя. Потому что есть эти два приоритетных направления, а силы растягиваются. Только в Курской области они задействовали 50 тысяч своих военных.

Проблема с резервами - это одна из причин, почему продвижение противника каждый раз уменьшается вширь и по километрам. Россияне продолжают двигаться, но в неделю захватывают от 100-200 до 500 метров территорий. В последние дни быстрых продвижений с их стороны мы уже не видим.

Россияне будут двигаться в обход Купянска, но сложно сказать, есть ли у них возможности для форсирования Оскола, отметил Жмайло / Википедия

Мы много слышали о том, что на Купянском направлении россияне сосредоточили очень большую группировку, на балансе которой много военной техники. Как вы думаете, какая сейчас ситуация с ресурсами и резервами противника на Купянщине?

Трудно сказать. В целом продвижение россиян на Купянском направлении и прощупывание нашей обороны является элементом действий, которые они осуществляют по всей линии фронта. Приоритет - линия Угледар-Курахово-Покровск. Здесь противник сосредоточил основные свои ресурсы. Удары в направлениях Торецка, Часова Яра и обострение на Купянщине проводятся для того, чтобы мы не могли перебрасывать свои резервы с этих участков фронта. А тем временем на Покровском направлении оперируют группировки "Центр" и "Юг", и там самые большие потери.

Россияне будут давить там, где почувствуют, что мы не выдерживаем. Однако я не думаю, что именно Харьковщина станет их приоритетом. Потому что такая цель не укладывается в идеологические нормы, которые заключаются в полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Это было планом еще на лето первого года полномасштабного вторжения.

События на Покровщине разворачиваются не так быстро, как хотелось бы россиянам. Даже наш плацдарм к востоку от реки Волчья на Кураховском направлении не ликвидирован. И пока они не решат вопрос там, продвижение на других участках фронта с привлечением огромного количества резервов вряд ли возможно.

Наступательные действия на Купянском направлении - это часть стратегии по оккупации Донбасса, а не план по дальнейшему продвижению в Харьковской области?

Думаю, да. Домашнее задание россиян - максимально приблизиться к Осколу. И они будут прибегать к таким действиям.

Вместе с тем группировка "Север", которая отвечает за ликвидацию нашего плацдарма на Курщине, также ответственна за поддержку двух российских плацдармов на севере Харьковской области. Группировка накапливает силы и это, скорее всего, свидетельствует о том, что есть задача возобновить угрозу для города Харькова. Темпы восстановления "Севера" затормозились из-за уничтожения Силами обороны складов - львиная доля этих боеприпасов предназначалась именно для этой группировки.

И поэтому, думаю, что с активизацией россиян на Курщине параллельно возобновится давление на севере Харьковщины. Потому что вряд ли россияне будут форсировать Оскол, понимая, что за рекой основная масса нашей артиллерии и штабов.

Россияне накапливают резервы, чтобы угрожать Харькову на севере - Жмайло / ua.depositphotos.com

Насколько я понял, россияне хотели бы создать плацдарм на Волчанском направлении с целью в перспективе попытаться выйти в тыл группировкам Сил обороны Украины в Купянском районе.

В начале своей операции на севере Харьковщины россияне хотели соединить эти два направления и сделать единое Купянско-Харьковское направление. Создать на северо-восточной части Харьковщины единую буферную зону безопасности. Впрочем, им это не удалось, потому что на Купянщине есть водная преграда и мы достаточно долго держим там оборону. Пока россияне на севере больше заняты Курской областью, на Харьковском направлении мы отвоевывали территории. Например, хорошо поработало сильное спецподразделение ГУР Кракен.

Сейчас у россиян не хватает сил. Они создали два плацдарма на севере Харьковщины и продолжают усиливать группировку "Север" на своей территории. Пока у нас тоже мало сил для того, чтобы отбросить оттуда противника.

После оккупации Авдеевки враг начал стремительно продвигаться на западе Донецкой области. Есть ли риски повторения похожего сценария, но уже на востоке Харьковщины?

По моему мнению, рисков того, что россияне добьются такого большого прорыва, как было в прошлом году с Авдеевкой, нет. В боях за Авдеевку россияне понесли большие потери. Погибло около 70 тысяч российских военных. Россия заплатила очень высокую цену за эту операцию.

Кроме того, прошлой зимой мы остались без западной помощи. На складах она была, но по политическим причинам не поступала. Сейчас ситуация лучше, чем в прошлом году: мы получаем пакеты и это чуть ли не первая зима, когда мы более оптимистично смотрим в будущее по вопросам оружия и боеприпасов. Конечно, нам не хватает пехотных подразделений, поэтому продолжаются мероприятия по усилению мобилизации и рекрутинга.

Теперь у нас есть Курщина. Мы отвоевываем север Харьковщины. Да, россияне где-то проползают, но на востоке Харьковской области легко им не будет, потому что есть мощные артерии, такие как Оскол, Северский Донец и еще много других мелких рек. Россияне сунутся, но понесут много потерь. Их стратегический человеческий ресурс стачивается, и если Кремль радикально не масштабирует свой успех с помощью тех же северокорейцев, проблемы станут очевидными и уже примерно в середине следующего года нужно будет снижать планку темпов войны.

Россияне свои проблемы понимают и ищут дополнительный человеческий ресурс, параллельно используя риторику о возможности переговоров и прекращения огня. Им нужна хотя бы небольшая пауза, чтобы восстановиться.

У войск РФ заканчиваются резервы, в следующем году у них могут быть проблемы на фронте - Жмайло / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Россия ведет наступление с октября прошлого года. Как вы думаете, когда остановится ее наступательная кампания?

Для того, чтобы остановить наступление россиян, нам нужно, чтобы западные партнеры предоставили нам достаточное количество дальнобойного оружия и отменили все ограничения на его использование. Проблема заключается в том, что российские войска на передовой получают все необходимое с территории РФ - логистика работает. У противника больше ресурсов и людей, которых они не жалеют. Россияне постоянно усиливаются, потому что у них есть такая возможность. Если мы разрушим логистику, тогда можно нарушить это наступление.

Украина серьезно давит на партнеров, потому что дальнобойность - одна из соломинок, за которые мы пытаемся ухватиться, чтобы переломить ситуацию нестандартными асимметричными шагами. И каждый украинец должен это поддерживать, потому что без такого оружия у нас мало остановить продвижение россиян даже на 300-500 метров.

С 2022 года нам действительно дали много вооружений. Впрочем, ни по одному из видов мы даже не приблизились к паритету с россиянами. Сейчас мы радуемся, что по снарядам, если все будет хорошо, дойдем с противником до соотношения 1:3 в его пользу.

Россияне способны продвигаться на фронте до середины 2025-го года, но вряд ли они могут устроить прорывы, предположил Жмайло / Facebook Д. Жмайло

Таким образом, у россиян еще есть ресурсы для наступления даже до середины следующего года?

У россиян есть ресурсы для того, чтобы продвигаться. Но организовывать такие большие прорывы, как во время боев за Авдеевку, думаю, они не смогут. Скорее всего, ползучее наступление будет продолжаться, но большие прорывы фронта вряд ли возможны. Потому что артиллерии и других огневых средств поражения у нас все-таки значительно больше, чем было прошлой зимой. И это играет свою роль.

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Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

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