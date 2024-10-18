Уничтожили взвод россиян и взяли пленных: ВСУ зачистили Кругляковку у Купянска

Операция по возвращению контроля над Кругляковкой важна для обороны Купянска.

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Украинские бойцы зачистили Кругляковку / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Бойцы подразделения "Братство" Главного управления разведки Минобороны при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области.

Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе ГУР.

"Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение – штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили выжимать противника", - сказано в сообщении.

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Уточняется, что благодаря профессиональным и смелым действиям спецназовцев ГУР россияне в Кругляковке потеряли больше взвода пехоты – захватчики были уничтожены в ближних боях.

"Во время штурма спецназовцы смогли взять российских оккупантов в плен — получены важные разведывательные данные. Пополнение обменного фонда поможет вернуть из московской неволи украинских защитников", - говорят в ГУР.

В военной разведке также добавили, что в итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы.

Смотрите видео - зачистка Кругляковки на Харьковщине:

/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ восстановили положение на востоке. На востоке украинские защитники остановили десятки штурмовых и наступательных действий РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине. Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области.

Как сообщалось ранее, бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине. Успешная операция ГУР создает условия для вытеснения оккупантов с севера Харьковской области.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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