РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке - СМИ

В России готовят северокорейских военных, чтобы перебросить их на приграничные территории возле Украины и провести ротацию оккупационных войск.

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РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия проводит подготовку более 10 тысяч северокорейских военных. Такая подготовка проходит на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Силах обороны.

Собеседник издания отметил, что военных Северной Кореи готовят к переброске на приграничные территории возле Украины.

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Кроме этого, их готовят и для ротации российских войск, чтобы высвободить их собственный личный состав и т.п.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

НАТО VS "ось зла"/ Инфографика: Главред

Привлекла ли РФ войска КНДР к войне против Украины - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что КНДР включается в войну в Украине. Согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.

Также ранее в СМИ сообщали, что РФ формирует северокорейский батальон - в ГУР узнали место переброски. Подразделение формируют на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ, рассказали источники.

Напомним, появилась вялая реакция Белого дома на участие войск КНДР в войне против Украины. США "обеспокоены" сообщениями о переброске северокорейских солдат на войну против Украины, заявил спикер Белого дома Шон Саветт.

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