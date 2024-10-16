Стали мишенью для HIMARS: ВСУ ударили по оккупантам на полигоне на Запорожье

Ракета M30/31, начиненная 400 суббоеприпасами, попала точно в цель.

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HIMARS обстрелял оккупантов в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот, defence-ua.com

Силы обороны Украины нанесли удар из американских установок HIMARS по российским войскам ракетами, начиненными сотнями суббоеприпасов. Вероятно, ВСУ нанесли оккупантам чудовищные потери. Атака произошла на этой неделе на открытом полигоне в оккупированной части Запорожской области.

Как пишет Forbes, как минимум в шестой раз за последние восемь месяцев российские солдаты собирались на открытой местности для учений или смотров.

Сообщается, что украинский разведывательный дрон засек около 15 российских солдат, отрабатывавших навыки обращения с оружием, и передал координаты в подразделения 27-й ракетной артиллерийской бригады. Это единственное подразделение украинской армии, оснащенное американскими пусковыми установками высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

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Мобильные установки HIMARS выпустили по крайней мере одну ракету M30/31, начиненную 400 суббоеприпасами. Первая ракета попала точно в цель. Дрон заснял взрыв по меньшей мере одного суббоеприпаса прямо в том месте, где находился один из российских солдат. Как пишет издание, потери для этого подразделения могут быть катастрофическими.

"Российские войска регулярно проводят учения на открытой местности в пределах досягаемости украинских ракетных систем американского производства, включая GPS-наводимые ракеты M30/31. Такая рискованная практика демонстрирует отсутствие профессионализма в российской армии, которая ежедневно теряет в Украине более тысячи человек и все чаще пренебрегает стандартами подготовки, спеша отправить на фронт 30 тысяч новых рекрутов каждый месяц", — говорится в статье.

HIMARS - основные характеристики / Инфографика: Главред

ВСУ уже не в первый раз наносят удары по российским оккупантам во время учений. В частности, в середине сентября был нанесен удар HIMARS по российскому тренировочному лагерю в Петровском районе Донецка, находящемуся всего в 24 километрах от линии фронта. Тогда погибла как минимум дюжины российских солдат. С февраля в этом районе при помощи HIMARS были ликвидированы около 100 человек на российских учебных полигонах.

Еще два украинских ракетных удара за тот же период — один на юге и один на северо-востоке Украины — добавили как минимум 150 человек к числу погибших российских курсантов, уточняет издание.

Журналисты отмечают, что вся оккупированная Россией территория Украины находится в пределах досягаемости ракет M30/31, которые могут преодолевать до 92 километров, или ракет M39, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, которые запускаются с украинских гусеничных установок M270.

При этом Forbes пишет, что вся территория Украины находится в пределах досягаемости российских дронов и ракет. В прошлом месяце российский удар по украинской учебной базе в Полтавской области на севере страны привел к гибели 53 человек. Однако свидетельств украинских ударов по незащищенным российским курсантам значительно больше, чем случаев российских ударов по украинским военным на учениях.

"Виной этому могут быть некомпетентные и неопытные российские командиры. Однако также возможно, что командование просто не придает значения тому, что их курсанты находятся в опасности", — резюмирует издание.

Атаки ВСУ на военные объекты в РФ

В ночь на 21 сентября Украина нанесла удар по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

9 октября Силы обороны Украины успешно атаковали базу хранения дронов "Шахед" в Краснодарском крае РФ. На российском складе хранилось около 400 ударных дронов.

Также Генштаб подтвердил, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления РФ в Брянской области. На складе хранились боеприпасы, в том числе полученные из КНДР и управляемые авиабомбы.

Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

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