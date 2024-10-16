Ситуация на Покровском направлении, в частности в районе города Селидово обостряется, украинские войска будут вынуждены оставить город, указывает аналитик.

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ВСУ будут вынуждены выйти из важного города / Коллаж Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, Bild

Силы обороны Украины будут вынуждены выйти из города Селидово на Покровском направлении из-за угрозы окружения. Об этом сообщает аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По словам Рёпке, российская армия оккупировала значительное количество населенных пунктов вокруг Селидово, оборону которого удерживает 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг".

Аналитик отмечает, что российские войска продолжают наступление, и по состоянию на сейчас город оказался в полукольце.

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Чтобы избежать полного окружения, украинские войска могут быть вынуждены покинуть город.

"Горькая реальность в Селидово (ранее 23 000 жителей). "Кара-Даг" действует отлично, защищая город, но соседние части не справляются. Так что город падет, несмотря на его мужественных защитников. Это именно то, что я почувствовал, когда посетил расположение "Кара-Даг" в этом районе четыре недели назад", - пишет Рёпке.

Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои за Селидово - какова ситуация на Покровском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины успешно остановили российское наступление в районе Селидово в Донецкой области. Несмотря на регулярные атаки и выходы оккупантов на окраины города, украинские силы заставляли их отступать, отмечает обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Основные усилия российских войск сосредоточены вблизи Селидово на Покровском направлении, где штурмы не прекращаются, информирует Генштаб ВСУ.

Российские войска на Покровском направлении наступают в основном малыми пехотными группами с поддержкой багги, но также пытаются использовать механизированную технику для тактических прорывов, заявил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

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