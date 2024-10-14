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Оккупанты наступают под Покровском: в НГУ раскрыли их тактику и назвали цель

Андрей Ганчук
14 октября 2024, 13:45
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На Покровском направлении враг ведет не только пехотные штурмы.
Покровск, войска РФ
Оккупанты на Покровском направлении атакуют преимущественно пехотой, но пытаются применять и военную технику - Нацгвардия / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, Минобороны РФ

Российские войска ведут наступление на Покровском направлении, в основном, небольшими пехотными группами, действия которых поддерживаются автомобильной техникой – багги. Однако оккупанты также пытаются наступать и при помощи механизированной техники, стараясь до распутицы достичь тактических продвижений. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Как сообщает LIGA, он рассказал о том, что Силы обороны работают над отражением атак оккупантов по линии фронта. Лишь за прошлую неделю было уничтожено 67 единиц автомобильной техники, которую враг использует для поддержки своих атак.

По словам спикера НГУ, враг, пока есть возможность, пытается наступать и с применением военной техники. Недавно россияне использовали десятки единиц бронетехники с десантом и пошли на отчаянную попытку прорыва.

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"За предыдущие два с половиной месяца враг провел и большие механизированные атаки, где было применено более 40 или 50 единиц бронетехники с десантом. Это по сути попытка наступления силами механизированного батальона", - добавил Музычук.

Также Руслан Музычук подчеркнул, что аналогичным образом российские оккупанты действовали в боях за Угледар, на Купянском направлении в конце сентября и в ходе боевых действий на Кураховском направлении в начале октября.

Угроза наступления на Покровск – новости по теме:

Войска РФ в конце октября-начале ноября могут попытаться окружить или обойти Покровск, считает боец ВСУ Егор Фирсов. Силам обороны будет тяжело, нужно нанести врагу тяжелые потери.

Россияне, вероятно, готовятся к масштабному наступлению на Покровск, предположили в разведке Минобороны Великобритании. По данным аналитиков, вражеские силы частично окружили Селидово и способы попытаться захватить город в ближайшее время.

Оккупанты направляют свои силы в район Селидово на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ. Штурмы в этом районе не утихают.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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