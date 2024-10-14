'Заставили оккупантов бежать': ВСУ остановили продвижение РФ под Селидово - BILD

Войска РФ ежедневно атакуют город и уже несколько раз выходили на его окраины, однако каждый раз отступали, рассказал Юлиан Репке.

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ВСУ остановили продвижение оккупантов под Селидовом / Коллаж: Главред, фото: 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 144 отдельная пехотная бригада

Вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение россиян в районе Селидово в Донецкой области. Оккупанты регулярно атакуют город и неоднократно выходили на его окраины, однако каждый раз отступали под давлением украинских сил. Об этом сообщил обозреватель издания BILD Юлиан Репке.

По его словам, войска РФ оккупировали много населенных пунктов вокруг Селидово, но под самым городом оборону успешно держит 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг".

Сотни российских солдат атакуют Селидово ежедневно. Обозреватель рассказал, что российские войска пытались захватить угольную шахту на северо-востоке города, но им противостоял украинский БТР-4, который "заставил оккупантов бежать".

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"В Николаевке, Новогродовке, Гродовке - везде россияне подошли очень близко к Покровску. Исключение - только Селидово и его окрестности, где оборону очень хорошо держит бригада "Кара-Даг". Там российская армия продвинулась меньше всего", - отметил Репке.

В то же время аналитик подчеркнул, что под Селидовом существует угроза окружения украинских войск. Репке утверждает, что южный фланг в Украинске фактически разрушен, а северный фланг также под угрозой.

"Это всегда большая проблема: когда одна украинская бригада хорошо обороняется и сдерживает россиян, она очень зависит от соседних бригад и все равно должна отступать, чтобы избежать окружения", - заявил он.

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Ситуация вблизи Селидово - последние новости

Напомним, оккупанты недавно достигли определенного прогресса в районе Торецка. Однако, по данным Института изучения войны, Силы обороны Украины смогли восстановить свои позиции на Покровском направлении вблизи Селидово.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска сосредотачивают свои силы возле Селидово на Покровском направлении. В этом регионе произошло 12 боев.

Как сообщал Главред, россияне имеют определенные территориальные успехи в Донецкой области и в Курской области. Генштаб ВСУ отмечает, что на Покровском направлении украинские защитники отбили 25 вражеских штурмов вблизи Сухого Яра, Лысовки, Проминя и Селидово.

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