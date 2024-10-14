Когда закончится война в Украине: командир ГУР сделал прогноз

Пока нет крутых предпосылок того, что Россия будет разваливаться, считает Евгений Шкирков "Викинг".

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Война в Украине закончится соглашениями - боец ГУР / Коллаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Минобороны РФ

Развязанная Россией война против Украины закончится соглашениями. Вряд ли следует ожидать ее завершения в ноябре: будут саммиты параллельно с военными действиями. У Москвы больше преимуществ за столом переговоров, тогда как Киев обладает только одним крутым аргументом – Курской областью. Об этом заявил командир саперной службы спецподразделения ГУР Kraken Евгений Шкирков "Викинг".

В интервью Online.UA он рассказал о том, что война закончится "какими-то соглашениями". И у россиян будет больше козырей в мирном процессе, чем у украинцев.

"Мы все понимаем, что война закончится какими-то соглашениями. Давайте будем реалистами. Россия очень большая, и если просто пройтись каким-то победоносным маршем, то нужно будет чесать в Китай, а то и в Японию, в ту сторону", - считает "Викинг". видео дня

По его словам, пока нет никаких весомых предпосылок того, что Россия развалится изнутри. А на переговорах у Украины только один крутой аргумент – Курская область.

"Но вопрос в том, с чем мы сядем за стол. У россиян есть карты козырные, а у нас одна крутая карта — Курская область. Как будет дальше? Это далеко не будет зависеть от военных", - объяснил Шкирков.

Также Евгений Шкирков подчеркнул, что не следует ожидать завершения войны в ноябре. Как полагает боец, будут саммиты, однако боевые действия продолжатся.

Когда закончится война – прогнозы:

Война в Украине может закончиться за две недели, если Запад остановит военную поддержку, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он акцентировал внимание на том, что, в первую очередь, нужно обсуждать условия завершения войны.

Война вряд ли закончится в 2024-м или в 2025-м году, предположил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он отметил очень сложную ситуацию на фронте и призвал оказывать Украине как можно больше поддержки.

Войну можно закончить не позже 2025 года, считает президент Владимир Зеленский. По его словам, для этого Запад должен принять решения, которые усилят Украину, и заставят РФ пойти на справедливый мир.

Кратко о плане победы Украины / Инфографика Главреда

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над множеством населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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