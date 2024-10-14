Может затянуться на годы: у Зеленского предположили, когда закончится война

Разрешение на удары дальнобойным оружием может помочь достичь победы в войне.

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Война может затянуться на годы - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, 36 ОБрМП

Без дополнительной помощи Киеву со стороны союзников, война Украины против России может длиться годами. Такое заявление 14 октября сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Wall Street Journal.

По словам советника ОП, Украине для завершения войны нужно получить дальнобойное оружие партнеров с Запада и разрешение на удары этим оружием по российской территории.

Политик убежден, что дальнобойное оружие повредит военные объекты ВС РФ и этим принудит Владимира Путина к завершению войны.

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При этом Подоляк добавляет, если заставить Украину вести переговоры с позиции слабости, то это отнюдь не закончит войну, а лишь придаст российскому диктатору Путину сил для достижения его главной цели - полного контроля над Украиной.

"Почему он должен остановиться? Он может конкурировать с Западом только страхом - что вы испугаетесь, и он получит то, что хочет", - подчеркнул Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Завершение войны - последние новости

Напомним, президент Украины заявил, что ситуация на фронте позволяет надеяться на завершение войны не позднее 2025 года. Зеленский прежде всего рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира.

При этом советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркивал, что у цивилизованного мира есть возможность положить конец российской агрессии в Украине и справедливо закончить войну.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что война в Украине может завершиться в 2025 году, но для этого нужны будут решительные шаги. По его словам, нужна тяжелая дипломатическая работа, которая будет включать улучшение ситуации на фронте и военно-дипломатические усилия для реализации Плана мира.

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